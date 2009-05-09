'Hükümet bölgesel projelere büyük önem veriyor'

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, "Hükümetimiz DAP, GAP gibi bölgesel programlara çok büyük önem veriyor" dedi.



Bakan Yılmaz, partisinin il başkanlığı tarafından Bingöl'de yapılacak olan toplantıya katılmak üzere beraberinde Bingöl milletvekilleri Kazım Ataoğlu, Yusuf Coşkun ile birlikte uçakla Elazığ'a geldi. Bakan Yılmaz'ı havaalanında Elazığ Valisi Muammer Erol, Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay ve yetkililer karşıladı.



Bakan Yılmaz, havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, öncelikle yeni kabinenin hayırlı olmasını dileyerek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenine layık olmaya çalışacaklarını kaydetti. Bakan Yılmaz, Bingöl'e demokratik anlamda tarihide ilk kez bir bakanlık nasip olduğunu belirterek, bu onuru vatandaşlarla paylaşacaklarını ifade etti.



Görev alanı olarak DPT, GAP, DAP gibi bölgesel gelişme programlarından sorumlu olduğunu anımsatan Bakan Yılmaz, "Tabii bu yörenin insanı olarak bu bölgedeki hiç bir ilimiz arasında farklılık görmüyoruz. Özellikle DAP kapsamında biliyorsunuz Fırat Üniversitesi planın hazırlanmasında öncü rol oynamıştı. İnşallah bu bölgede kalkınmanın hızlanması, DAP projesinin hayata geçirilmesi bakımından gece gündüz bürokratlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile gayret edeceğiz. Hükümetimiz DAP, GAP gibi bölgesel programlara çok büyük önem veriyor. Başbakan bizzat takip ediyor. Bizi de gece gündüz çalışmamız için talimatlandırmış durumda" dedi.



Bakan Yılmaz, "Kalkınma ajansının nereye kurulacağına?" dair bir soruya şöyle cevap verdi:

"Kalkınma ajanslarının kurulduğu yerden ziyade yapacağı işler önemli. Kendisi bizzat bir uygulama yapmayacak. Elindeki teknik destekle tüm bölgedeki projelere destek olacak. Nerede kurulacağından ziyade hızlı bir şekilde kurulmasını sağlayalım. Bu bölgenin çok hızlı bir şekilde kalkınmaya ihtiyacı var. Şimdiden valilikler, yerel yönetimler sivil toplum kuruluşları proje ofisleri oluşturarak proje üretmeleri, bir proje havuzu oluşturmaları ve bu sürece hazırlanmalarında büyük yarar var."

