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Dünya
Deutsche Welle

Hükümet Bautzen’daki şiddet olaylarını kınadı

Alman hükümeti, Bautzen’da mültecilerle aşırı sağcılar arasında yaşanan şiddet olaylarını “en sert dille” kınadığını açıkladı.

16 Eylül 2016 20:19


Federal Hükümet Sözcüsü Vekili Ulrike Demmer, Bautzen kentinde yaşanan olaylarla yaptığı açıklamasında “Ülkemiz buna layık değil”dedi. “Almanya'da bu tarz bir şiddete, yabancı düşmanlığına, hoşgörüsüzlüğe ve aşırılığa yer yoktur” diyen Demmer “Somut duruma bakılmaksızın yasalara hem mülteciler hem de yerli vatandaşlar tarafından uyulmasını sağlamak zorundayız” diye konuştu.

Bautzen'da perşembe gecesi yaklaşık 20 kişilik mülteci grubuyla 80 kişiden oluşan aşırı sağcılar arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Polisin yaptığı açıklmaya göre şiddet, genç mülteciler tarafından başlatıldı. Almanya İçişleri Bakanlığı ise konuyla Saksonya eyaleti makamlarının ilgilendiğini kaydederek detaylı açıklama yapmaktan kaçındı. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir bakanlık sözcüsü “Olayların sığınmacılardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını somut olarak bilmiyorum” dedi.

Aşırı sağcılar gösterilerini iptal etti

Saksonya Eyaleti Başbakan Yardımcısı Martin Dulig yaşanan şiddet olaylarının aşırı sağcılar tarafından kullanıldığını söyledi. Sosyal Demokrat Partili siyasetçi aşırı sağcıların “zor durumu kendi amaçları yönünde kullanmak için kenti bir propaganda sahası olarak gördüklerini” kaydetti.

Aşırı sağcı gruplar cuma günü için planladıkları bir gösteriyi iptal ettiklerini duyurdu. “Saksonya Gösterileri” (Die Sachsen Demonstrationen) adlı Facebook grubu üzerinden yapılan açıklamada “Derhal yürürlüğe geçmek üzere Bautzen'da geçici bir ara veriyoruz ve her türlü gösteri ve eylemi iptal ediyoruz” denildi. Siyasete hızlı bir biçimde harekete geçmesi için fırsat tanındığı belirtilen açıklamada, bunun olmaması halinde gösterilerin yeniden başlatılacağı kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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