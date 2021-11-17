"Hükümet asgari ücrete yeniden değerleme oranı kadar yani yüzde 36.2 zam yapabilir"

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, asgari ücrete ilişkin olarak Doğru Parti'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Meriç Köyatası'nın çözüm önerilerini köşesinde aktardı. Köyatası, patronların dahi çalışanlarının açlık, sefalet ve mutsuzluğuna şahit olduklarını ifade ederek “ 'Bu mutsuzlukla işçilerin verimli çalışması mümkün değil' diyorlar. TÜSİAD'ın ekonomistleri asgari ücrete yüzde 25 zam bekliyor. Bana göre en az yüzde 50 olması gerekir. Ama tahminim hükümet asgari ücrete 2022'de cezalar ve harçlar için uygulayacağı yeniden değerleme oranı kadar, yani yüzde 36.2 kadar zam yapabilir" ifadelerini kullandı.

Köyatası çok yüksek bir asgari ücret zammı yapılsa bile bunun yalnızca geçici bir çözüm olduğunu, sorunun esas kaynağının gelir adaletsizliği olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Hep birlikte üreteceğiz ve ürettiğimizi adil bir şekilde bölüşeceğiz. Ürettiğimizi adil bir şekilde bölüşme modelini geliştiremezsek, adil bölüşümü iktidarların insafına bırakırsak, asgari ücrete ya da diğer ücretlere, tarım kesimindeki fiyatlara ve çiftçiye hiçbir zaman hak ettiğini sağlayamayız."

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