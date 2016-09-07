Hükümet açıkladı; bankalarla ilgili yeni KHK geliyor

Bakanlar Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan toplantısından sonra açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, yeni karar hükmünde kararnameler (KHK) geldiğini söyledi ve bunlardan bir tanesinin bankalarla ilgili olacağını aktardı.

Canikli’nin bankalarla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Yeni KHK'lar çıkacak. Bankaların yer aldığı bir düzenleme olacak. Sıkıntıda oldukları bir mesele var. Kredi ilişkisinin başlatıldığı dönemde FETÖ ile bağlantılı olmayan bir durumda o krediyi açanların sorumlu tutulmasıyla alakalı bir durum söz konusu. Kişiler sahip olmadıkları bilgilerden yola çıkarak sorumlu tutulmamaları gerekiyor. Bu adalet anlayışıyla bağdaşmaz. Biliyorsa elbette sorumlu tutulur ancak daha sonra FETÖ bağlantısı ortaya çıkmış şirket ya da kişilere kredi kullandırılmış. FETÖ bağlantısı tespit edilmiş ve krediyi açan kişilerle durumu ortadan kaldırıcı kararnameyi yayınlayacağız. İnce hassas bir konu"