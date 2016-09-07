Hükümet: 50 binin üzerinde personel çıkarıldı, 'FETÖ'cü değilim' diye itiraz edenler yüzde 1'in altında

Bakanlar Kurulu 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 4. kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda toplandı. Dün vefat eden AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Taciser İçyer'in cenaze namazına katılmak amacıyla verilen ara ile birlikte yaklaşık 7 saat süren toplantının ardından Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli açıklamarda bulundu.

OHAL sürecinde 'FETÖ' ile mücadelede kapsamında herhangi bir adaletsizliğe yer verilmemesi gerektiğini belirten Canikli eğer bir yanlışlık sonucu 'FETÖ' ile bir bağlantısı olmadığı halde görevinden alınan personelin yine Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerine iadesinin yapılacağını açıkladı.Görevden almalar konusunda büyük bir doğruluk oranına sahip olduklarını savunan Canikli, "50 binin üzerinde personel çıkarıldı, 'FETÖ'cü değilim' diye itiraz edenler yüzde 1'in altında" dedi.

Terör saldırılarına karşı alınan önelemlere de değinen Canikli, 19 canlı bomba girişiminin de önlendiğini ifade etti. Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Cerabluslu ailelerin ülkelerine dönmeye başladığını ifade eden Canikli, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında "Suriye'de 772 kilometrekare alan DEAŞ'tan temizlendi ÖSO kontrolüne girdi" dedi.

Canikli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Evrensel değerler, AB hedefine uyum, bağlılık bir kez daha bu çerçevede vurgulanmış, teyit edilmiş. AB hedeflerimizde herhangi bir değişiklik olduğu ifade edilmiştir.

FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir kez daha ortaya konulmuştur. Bu mücadele gerçekleştirilirken haksızlığa ve adaletsizliğe fırsat meydan verilmemesi gereken gösterilen gereken hassasiyetin sürdürülmesi ve mağduriyetlere fırsat verilmemesi ifade edilmiş ve ayrıntılı bir şekilde FETÖ ile mücadele konusunda bakanlıklarımız yaptığımız konuda gelinen nokta ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş ve özellikle bölücü terör örgütü ile mücadelede kuvvetli kararlılık bir kez daha teyit edilmiştir. 12 farklı noktada orta ölçekte operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar bir kısmı hala devam etmektedir.

Kars Kağızman, Bingöl Merkez, Tunceli Merkez, Diyarbakır Hani, Şırnak Ilıcak, Şırnak Merkez, Hakkari Şemdilli ve Çukurca bölgelerinde operasyon düzenlenmiştir. Bu bölgeler uzun süredir operasyon yapılmayan bölgelerdir. Türkiye'de operasyon yapılmayan bölge kalmamıştır. Operasyonlar ve çalışmalar devam etmektedir.

Bölücü terör örgütünün yuvalanmaları, mesken tutmaları ve buralardan çıkarak Türkiye içine operasyon gerçekleştirmeleri ortadan kaldırılmıştır. Bu bölgelerden bazıları uzun yıllardan beri operasyon yapılmayan bölgelerdir. Operasyon yapılmayan hiçbir bölge kalmamıştır. İfade etmeye çalıştığım gibi bunların bazıları tamamlanmış, operasyonlar devam etmektedir.

Kamu ile paylaşılmayan dataları paylaşmak istiyorum. 13.1 ton, 15 ağustos- 7 Eylül arasında bölücü terör örgütü mücadelesinde amonyum nitrat ele geçirildi. 129 el yapımı patlayıcı bulunarak imha edilmiştir. Bugüne kadar 229 tane önemli olay önceden engellenmiştir. Güvenlik güçleri ve istihbarat birimlerimizin yaptığı çalışmalarla engellenmiştir. 155 tanesi patlayıcıların engellenmesi, 19 canlı bomba hadisesinin engellenmesi, 24 olay eylem yapma hazırlığındaki kişilerin ele geçirilmesi, geri kalanı ise bombalı araçların bulunmasıdır. Güvenlik güçlerimiizn aldığı tedbirlerle önceden engellenmiştir.

24 ağustos saat 04.00'te başlatılan Fırat Kalkanı operasyonu yürütülüyor. Temel amacı sınır güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu uluslararası imkanın hakkın sonucu yapılıyor. Bir top atışı, 27 havan atışı ve 2 roket atışı gerçekleştirilmiş ve 21 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, Türkiye toprakları içinde, Suriye'den yapılan saldırılarla. Gaziantep'te de Suriye'den gelen canlı bomba ile 54 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Temel amaç hudut güvenliğinin sağlanmasıdır.

2015-2016 sınırlarımızdan 62 farklı ülkeden 1400 savaşçı Türkiye sınırlarından geçiş yapmıştır. Türkiye de sınır güvenliği için bu operasyona başlamıştır. DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele için başlamıştır. BM kararları DEAŞ'le mücadele konusunda sorumluluk da yüklemektedir. Bu mücadele yürütülmektedir. Bu çerçevede yapılan operasyonun amaçlarının biri de koalisyona yardım sağlamaktır. Temel amaç olmamakla birlikte Suriyeli göçmenlerin kendi topraklarına dönmelerini sağlamak amacıyla uygun ortam oluşturmak amaçlardan bir tanesi de budur. Celabrus'a dönmeye başladıklarını görüyoruz. Ve teşekkür ediyoruz. Orada sistem tamamen oturana kadar devam edecek. Pazartesi gününe kadar Cerablus'a su verilecek, cumartesi gününe kadar da enerjileri karşılanacak. Kendi ülkelerinde yaşama imkanı sağlanacak. Bunları destekliyoruz.

"Fırat Kalkanı, DAEŞ ile mücadele için başlatılmıştır"

DAEŞ terör örgütü diğer terör örgütleriyle mücadele amacıyla bu harekat başlatılmıştır. Sınır güvenliği tesisi yanında DAEŞ terör örgütü ile mücadele kapsamında Fırat Kalkanı operasyonu başlatılmıştır. BM, DAEŞ ile mücadele konusunda bazı ülkelere yükümlülük yüklemektedir.

Temel hedef sınır güvenliğinin sağlanması, bunun yanında Suriyeli göçmenlerin topraklarına dönmek konusunda güvenli bir yer oluşturmak. Uzun yıllardan beri Türkiye’de konaklayan Cerablus orijinini Cerablus’a dönemeye başladıklarını görüyoruz, teşvik ediyoruz.

772 kilometrekare alan DEAŞ'tan temizlendi ÖSO kontrolüne girdi.

Rakka’nın DAEŞ’ten temizlenmesine yönelik olarak sayın Cumhurbaşkanımızla bir operasyon talebi oldu. Cumhurbaşkanımız da talebe olumlu baktığını söyledi. Taraflar arasında görüşmelere karar verildi.

Musul’a yapılacak olan operasyonda PKK’nın meşruiyet kazanma çabası içinde olduğunu biliyoruz. PKK terör örgütüdür. Bütün dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği bir örgüttür. Terör örgütünün legalleşmesine yönelik bir adıma sıcak bakmıyoruz. İlgili bütün taraflara her platformda ifade ediyoruz. Böyle bir durumun olmayacağını ümit ediyoruz. Alınması gerektiğini düşünüyoruz, olmayacağını düşünüyoruz.

"Yanlışlık sonucu atılan personelin görevine iadesi yapılacak"

Daha önce de yaptığı açıklamalarda FETÖ ile ilgili mücadelede yöntem konusunu paylaştık. Yaptıklarımız çok net. Konu tartışılıyor, çok farklı görüşler getiriliyor olabilir. Biz bu mücadeleyi tüm kamu kurumlarımız, bakanlıklarımız belirlenen kriterlerimizle bu görevden almalar gerçekleştiriliyor. Hepsi somut, net kriter. Ancak, bunlara bu kriterler çerçevesinde bunlardan herhangi bir tanesinin ihlal edilmesi halinde, FETÖ’ye bağlılığı bilinen dernek vakıf vs. üyelikler, yönetici pozisyonunda olanlar, ByLock haberleşme platformundan haberleşme yapanlar, Bank Asya’daki hesabını terör örgütü başının mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla para yatırılması talimatından sonra bu talimata uyarak para yatıranlar, MİT’ten gelen bilgiler çerçevesinde bu örgüte mensubiyeti ortaya çıkanlar. Buna benzer somut işlemler gerçekleştiriliyor. İddialar, çok daha fazla. Bu gibi durumlarda şu veya bu durumlarda iddialar gündeme geliyor. Bütün iddiaları ciddiyetle değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeler sonucunda kriterlerimize uygun olmayanlar herhangi bir açığa alma ya da görevlerine son verilme gibi bir işlemle karşı karşıya kalmıyorlar.

"Düzeltmeler yapıyoruz"

Bazı düzeltmeler yapıyoruz. Bu kararlar verildikten sonra hatalı olduğu yapılan bu çalışmalarla anlaşılan olursa aynı yöntemle, hangi yöntemle görevden almışsak yerine geri koyacağız. KHK ile FETÖ terör örgütüne kapatılan 15’e yakın eğitim öğretim kurumunu tekrar açtık ve iade ettik. Yaptığımız çalışmalarla örgütle bağlantısı olmadığı anlaşıldı, 15 öğretim kurumu tekrar aynı yöntemle iade edildi. Yanlış değerlendirme gereği olarak, değerlendirmenin sonucunda FETÖ mensubu olmadığı halde görevden alındığı sonuca ulaşılmışsa aynı şekilde iade edeceğiz.

FETÖ terör örgütünün liderinin çağrısı üzerine gene kayıtlara göre evdeki altını bozdurup Bank Asya’ya 2014’ün Ocak ayında, mali yapısını güçlendirmek için görevden alınan bir kişi itiraz etti. Daha önceden hesabım var, 17-25 Aralık’tan sonra kapattım diye. Hakikaten 2012 yılında açtığı altın hesabını daha sonra TL’ye çeviriyor, daha sonra bunu oradan alıyor. Buna benzerler var. Önümüzdeki kararnamede ya da başka bir kararnamede iade edeceğiz. Haksızlık adaletsizlik yapmama noktasında gereğini yapacağız.

"At izinin it izine karışması medyadaki bilgiler yüzünden"

At izinin it izine karışması medyadaki bilgiler yüzünden. Değerlendirme kriterlerini tablo halinde CHP ile paylaştık. CHP’den ve MHP’den gelenler var, gerekli düzeltmeleri yaptık. Amacımız hatayı sıfıra indirmek. Hata oranımızın çok düşük olduğunu görüyoruz. 50 binin üzerinde KHK ile görevine son verildi. Yanlış işlem yapıldı diye gelenlerin oranı yüzde 1’in altında. Bu isabet oranının yüksek olduğunu gösteriyor.

Şu an itibariyle daha önce mutabakata varılan noktaya henüz gelmiş değiliz. Arazideki durum bu. Konuşmalar ortada, herkes tarafından biliniyor. Biz bu mutabakat verilen sözler çerçevesinde PYD ve YPG’nin Fırat’ın doğusuna geçeceğine inanıyoruz. Geçmeleri de gerekiyor. Orada kalmaları gibi bir durum söz konusu olamaz. Altını çizerek vurguluyorum. Tam olarak bunu söyleyemiyoruz şu an.

OHAL’in uzamasıyla ilgili bir karar yok

OHAL’in uzamasıyla ilgili bir karar yok.

"Tüketici kredileri ile ilgili çalışmamız tamamlandı"

Tüketici kredileri ile ilgili olan çalışmamız aşağı yukarı tamamlandı. Çok hassas bir çalışma yapıyoruz. Kredi kartlarında ve tüketicilerindeki taksit sınırlaması getirilmesi ve telafiye yönelik bir çalışma yapıyoruz. Nitekim, 2016’nın ilk 6 ayında kredi kartlarındaki hacimde reel artış negatif. Burada bir ticareti hareketlendirecek bir adım atmamız gerekiyor. Alışverişte taksit sayısının artırılması gerekiyor, yan etkilerin ortaya çıkmaması için çalışmalar yapıyoruz.