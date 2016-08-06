"Hükümet, 15 Temmuz'u anlatmak için Hollywood yapımı bir film hazırlayacak"

15 Temmuz darbe girişimin ardından uluslararası kamuoyuna darbeyi anlatmak için girişimlerini sürdüren hükümet, şimdi de uluslararası bir film için harekete geçti. Buna göre Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın 15 Temmuz'u anlatmak için Hollywood yapımı bir film hazırlayacağı ifade edildi.

15 Temmuz darbe girişimin ardından uluslararası kamuoyuna darbeyi anlatmak için girişimlerini sürdüren hükümet, şimdi de uluslararası bir film için harekete geçti. Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, konuyu incelemeye aldı ancak şu ana kadar resmi bir girişimde bulunulmadı. Hollywood’da bulunanlar başta olmak üzere uluslararası prodüksiyon firmaları ile bakanlığın irtibata geçebileceği belirtiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü de yapılacak arşiv çalışması için darbe gecesinde emniyet personelinin aileleri ile birlikte yaşadıklarını yazılı olarak kendilerine ulaştırmasını istedi.

Film konusu son olarak AKP MYK ve MKYK toplantılarında konu bazı MKYK üyeleri tarafından gündeme getirildi. MKYK üyeleri, “İç kamuoyu zaten FETÖ’ye karşı ikna olmuş durumda ve gerçek yüzlerini gördüler. Ancak dış kamuoyunda anlatıldığı zaman insanlar olayın vahametini anlıyorlar. Cemaatin yurtdışındaki lobicilik faaliyetlerine karşı bu adım atılmalı. Film yıldızlarının yer alacağı filmler çekilebilir ya da Hollywood ile görüşülüp bir prodüksiyona imza atılabilir” önerisinde bulundu.

Bu öneri ile ilgili henüz net bir karar verilmedi. Edinilen bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyu bir süre önce incelemeye aldı. Hollywood yıldızları ile irtibata geçilerek, uluslararası bir prodüksiyona imza atılması değerlendirildi.

ABD’li şirketlerin kabul etmemesi durumunda başka prodüksiyon şirketleri ya da Türk yapımcılar aracılığı ile ünlü film yıldızları ile irtibata geçilerek bir filmin yapılması da değerlendirildi. Süreçte şu ana kadar somut bir girişim olmazken yapılacak ön çalışmanın ardından Hollywood ile görüşme yapılacak.