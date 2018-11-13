Hükümet 1 milyon demişti; sadece 420 bin taşeron işçi kadroya alındı

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesi çıkarılan taşeron işçi düzenlemesinde rakamlar belli oldu. Hükümet, düzenleme sayesinde 1 milyondan fazla taşeron işçiyi kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirdiğini açıklamıştı. Ancak gerçek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi verileriyle ortaya çıktı. Resmi verilere göre, düzenleme kapsamında bugüne kadar 1 milyon değil, sadece 420 bin taşeron işçi kamuda kadroya alındı.

Taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören kanun hükmünde kararnamenin (KHK) yayımlanmasının ardından kamuda işe alınacak taşeron işçi sayısıyla ilgili birbirleriyle çelişen çok sayıda rakam ortaya atıldı. Dönemin Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, işe alınan taşeron işçi sayısının 1 milyonun üzerinde olduğunu açıklarken, taşeron işçilerin 450 bininin bakanlıklar başta olmak üzere genel bütçeli idarelerde, 450 bininin belediye ve BİT'lerde, geri kalanların da farklı statülerde kamuda işe yerleştirileceği bilgisi verilmişti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in aktardığına göre, 2019 bütçe yasa teklifine üstü örtülü olarak yazılan gerçek taşeron işçi sayılarına ulaşıldı.

KHK düzenlemesi, taşeron işçilerin kamuda “sürekli işçi” kadrolarına yerleştirilmesini öngörüyordu. 2019 bütçe yasa teklifindeki resmi verilere göre, 2017'de 389 bin 226 olan belediyeler dahil tüm kamu kurumlarındaki sürekli işçi sayısı 2018'de 809 bin 254'e çıktı. Böylece taşeron işçilerin kadrolara yerleştirilmesiyle kamudaki sürekli işçi sayısına 420 bin 28 işçi eklenmiş oldu. 2016 yılında bu sayı 389 bin 442'ydi. Verilere göre, kadroya alınan 420 bin taşeron işçiden 72 bini çeşitli bakanlıklarda, 190 bini döner sermaye ve kefalet sandıklarında, 38 bini üniversitelerde, yaklaşık 50 bini özel bütçeli idarelerde, yaklaşık 65 bini BİT'lerde, geri kalanı da farklı kurumlarda işe başladı.

Tüm kamuya, 420 bin taşeron işçi dahil memur, sözleşmeli personel ve geçici işçi adı altında toplam 541 bin 22 kişi alındı. Böylece tüm kamuda çalışan personel sayısı 3 milyon 589 binden 4 milyon 130 bine çıktı. Bu yıl kamuya taşeron işçilerin dışında (net) 23 bin 67 yeni memur, 77 bin 297 sözleşmeli personel, 39 bin 57 geçici işçi ve bin 840 diğer personel alındı. Böylece kamudaki memur sayısı 2 milyon 861 bin 891'e çıkarken sözleşmeli personel sayısı 292 bin 993'e, geçici işçi sayısı 65 bin 864'e, diğer personel sayısı da 100 bin 837'ye ulaştı.