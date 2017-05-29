Hukukçulardan 'Sözcü' tepkisi: Gizli tanık ifadesiyle böyle bir soruşturma, yargının bittiği nokta!

Aralarında avukatlar Celal Ülgen, Murat Ergün ve H. Süha Okay ile Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun bulunduğu hukukçular Sözcü gazetesine yönelik üç gazeteci gizli tanığın ifadeleriyle başlatılan soruşturma kapsamında muhabir Gökmen Ulu ve sozcu.com.tr'nin Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun'un tutuklanmasını eleştirdi. Ülgen, gizli tanıklar hakkında "Bu kişileri gizlemenizi anlarız da ne dediklerini saklamanızı anlamak mümkün değil. Bu yalanlarla ne kadar yol alabileceksiniz? 3 gazeteci 'Sözcü FETÖ'cü' diye tanıklık yapmışmış. Bu tip ikinci dalga FETÖ'cülere hesap sorulmaz mı?" diye sorarken Kanadoğlu, "Gizli kaynak 3 kişinin beyanıyla böyle bir soruşturma açılması kabul edilebilir değil. Sözün bittiği nokta, diye bir söz vardır. İşte bu da yargının bittiği noktadır" diye konuştu.

Sözcü gazetesinen Asuman Aranca'nın haberine göre, hukukçular, 3 tanığın ifadesiyle, Mediha Olgun'un "FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan Gökmen Ulu'nun da “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve Cumhurbaşkanı'na suikasta yardım etme suçlarından” tutuklanmalarını şöyle değerlendirdi:

"Yalanla ne kadar yol alabilirsiniz?"

Avukat Celal Ülgen: Şimdi bakıyoruz, güçlü yalan ve güçlü bir itham var ortada… Ama hukuk yok, hukukçu yok. Bu savcılar ve bu yargıçlar aslında hukuku ayaklar altına aldıklarının farkındalar da. Tek kaçtıkları şey zarar görmemek. Siyasi iktidar bedel istemeye başladığı zaman bu hukukçular da zarar görecek, kaçış yok. Adı gizlenen ve sır gibi saklanan üç gazetecinin yalanlarını anlamak belki mümkün. Belki de bu yazarlar bir zamanlar Fetoşçu olmanın dayanılmaz hafifliğinden kurtulmak ve sanal özgül ağırlık peşinde koşmak istiyor olabilirler. Bu yüzden iftira atmak zorunda kalmış olabilirler. Bu kişileri gizlemenizi anlarız da ne dediklerini saklamanızı anlamak mümkün değil. Bu yalanlarla ne kadar yol alabileceksiniz? 3 gazeteci 'SÖZCÜ FETÖ'cü' diye tanıklık yapmışmış. Bu tip ikinci dalga FETÖ'cülere hesap sorulmaz mı? SÖZCÜ gerçeğin peşinde koşmayı sürdürecek. SÖZCÜ bu açıdan asrın en büyük meydan okumasını yapmaktadır aslında…

"İşte bu da yargının bittiği noktadır…"

Sabih Kanadoğlu: Gizli kaynak 3 kişinin beyanıyla böyle bir soruşturma açılması kabul edilebilir değil. Yargının bu hale geldiği noktada 'Böyle bir şey olur mu?' diye sorulursa her şey olur. Sözün bittiği nokta, diye bir söz vardır. İşte bu da yargının bittiği noktadır.

"Umarız ki sadece hukuki bir hatadır"

Avukat Murat Ergün: Geçmiş tecrübelerimiz bu tür operasyonların benzerlerinin, kimi zaman hukuk dışı kaygılarla yapıldığını göstermiştir. Bunların benzerlerini çok gördük. Vaktiyle başka isimlerle adlandırılan merkezler, buna benzer operasyonları hukuk eliyle yapıyorlardı. Türkiye, hukuk eliyle yapılan yanlışlardan çok çekti. Çok bedeller ödedi. Umarım hislerimizde yanılıyoruzdur ve yapılanlar sadece bir ‘hukuki hata' olsun. Çünkü hukuki hatadan dönmek kolaydır. Ama bir hukuki hata değil de ‘hukuki kasıtsa', bunun telafisi ve dönüşü maalesef çok ağır bedeller ödenerek ve çok uzun süre içerisinde oluyor.

"Hiç boşuna hukuki kılıf aramasınlar"

Avukat H. Süha Okay: Sözcü'ye yönelik operasyonun hiçbir tarafı hukuki değil ki 3 kişinin beyanının esas alınması hukuki olsun. Boşuna hukuki kılıf aramasınlar. Sözcü'ye yapılan operasyon, gazetenin muhalif duruşundandır. 3 kişi şöyle demiş, 5 kişi böyle demiş, o bahane, kılıf. Sözcü'yü nasıl susturabiliriz, tek yapılan budur.