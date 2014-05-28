Hukukçulardan HSYK 1. Daire Başkanı'na tepki

HSYK 1. Dairesi Başkanı İbrahim Okur’un dün akşam A Haber’de Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir’in sunduğu “Yüzde yüz siyaset” isimli programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sehven ifadeye çağıran savcı Mehmet Demir’in iddialarına yönelik cevapları hakim ve savcıların kullandığı adalet.org isimli internet sitesinde tartışma konusu oldu. Sitede “Bu bir itiraftır” başlığı ile açılan tartışmada Okur’a eleştiriler yöneltildi.

İşte o yorumlardan bazıları:

Hakim Ahmet T: “Şuan a haber kanalında ‘yüzde yüz siyaset‘ programında Sevilay Yükselir ile HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur arasında bir konuşma geçiyor.

Sevilay Yükselir ‘Adana Mit savcısı ve 17 Aralık savcıları niye görevden alınmadı.‘ diye sorunca İbrahim Bey ‘haklarında soruşturmalar devam ediyor, yapılanları ben de onaylamıyorum.‘ şeklinde ‘elde olsa atardım‘ hissini uyandıran cevaptan sonra ‘zaten yasaya aykırı şekilde yer değiştirme yaptık, kamuoyuna da buradan açıklıyorum‘ diye bir itirafta bulundu. Çok acı bir durum bu. Açıkça yasaya aykırı iş yaptık diyor Sayın Başkan.

Bir başka konu da Sevilay Yükselir isimli sunucunun alaycı ve sorguya çeken tarzdaki üslubuna rağmen HSYK 1. Daire Başkanının aldıkları kararları açıklama gereği hissetmesi yaşadığımız bu dönemin ne kadar hukuktan uzak ve pervasız bir dönem olduğunu gösterdi. Hele İbrahim Beyin cemaatci olmadığını ispat çırpınışları vardı ki tam ibretlik. Nasıl bir dönemden geçtiğimizin ispatı gibiydi. İnsanlar kim oldukları bile belli olmayan kişilere kendini ispatlamaya çalışıyor. Yargıyı bu hale getirenleri unutmamak gerekir.”

Hâkim Kemal Ç: “Hukukun ayaklar altına alındığı, meslek itibarının gün be gün sıfırlandığı bir döneme şahitlik ediyoruz. Ve bir efsanenin yok oluşuna.”

Hakim Fahrettin K: “Yargıyı MİT bu hale getirmiştir kim bilir, yada MİT meraklıları. Kahrolsun MİT ve yandaşları mı desek. MİT`i teslim alamayanlar yargıyı kendi hesaplarına kullananlar yargıyı ne hale getirdi hiç düşünmeyiz. O savcıların hala görevde olması ve korunması da manidar, operasyonda askerler tutuklu, talimatı verenlere soruşturma dahi açılamıyor. Neden bu sitede sessiz çoğunluk hala sessiz kalıyor. Üfürükten sebeplerle açılan soruşturmalar, ön kesme adına yapılan ayak oyunları biz bunları bu dönemde sıkça gördük maalesef.”

Paralel ilan edilmiş meslektaşlarımıza geçmiş olsun

Savcı Burak Y: “Sayın Okur'un dinleyebildiğim cümleleri ;



‘Hiçbir hacıya hocaya bağlı değilim’

‘Kurulda yada yargıda paralel yok diyemem’

‘Ocak ayından beri bu yapıyla mücadele halindeyiz’

Bu cümlelerden Sayın Okur'un 17 Aralık öncesi sanki başka bir ülkenin atamalar ile yetkili HSYK 1. Dairesinin başkanı olduğu 17 Aralık sonrası ise ülkemizdeki HSYK'ya atandığını anlıyoruz. Öncesinde her şey güllük gülistanlık sonra ise güçlü olan siyasi iktidarın saflarına katılarak eleştiri bunun kabul edilmesi mümkün değil.

Ayrıca Ocak ayından bu yana ataması yapılan tüm meslektaşlarımız Sayın Okur tarafından paralel ilan edilmiş durumda meslektaşlarımıza geçmiş olsun...”

Mehmet Y: “Sessiz çoğunluk neden mi sessiz söyleyelim...

1-Paralel paralel diyerek bakanlığı dolduran yeni paraleller, eski paralellerle aynı yöntemi kullanıyor,

2-Sözde HAK ve doğruluktan bahsedenler liyakate bakmadan tüm bakanlık bürokrasisini doldurdu..

3-Yeni paralel HAK ve doğrucular HÜKÜMET VE İCRATINI eleştirmekte eski paralel ile aynı çizgide...

4-Eski Paralele yönelik soruşturmalar konusunda acaba yeni paralelcilerin gizli bir anlaşması mı var?”

'Okur şüpheli, Sevilay savcı'

Enis K: “Herhalde Sayın Okur kendisini şüpheli, Sevilay Yükselir'i de savcı sanmış olacak, ben öyle bir izlenim edindim en azından. İster sağdan, ister soldan, ister YARSAV’dan, ister cemaatten, ister birlikten, ister bilmem neden kim seçilecekse seçilsin; ilk yapacağı şey ‘yargının onurunu korumak’ olsun. Bir gazetecinin önünde eğilip bükülmesin, hak eden herkese ‘yargı mensuplarını kafanıza göre infaz edemezsiniz, haddinizi bilin’ diyebilsin.”

Hakim Vildan Y: “Cemaat yapılanmasında önemli olan cemaatin bekasıdır birisinin itibarı eksilmiş önemli değil, önemli olan HSYK'ya hakim olmaktır yada en azından birkaç kişiyle olsun temsil edilmektir. Bu nedenle söylenen hiçbir söze inanmam. Örneğin hacıyla hocayla işleri olmaz doğrudur cemaat üyelerinin hacıyla hocayla işi olmaz hocaefendi ile işi olur.”

Hakim Bahattin A: “Yürütmenin bekası için her şeyin mubah görüldüğü bu sürecin ‘hukuken ve ahlaken’ tartışılması mümkün değildir...’Kendine paralel’ bir düzenin mensuplarının demokrasi ve hukuk adına paralel yapıdan dem vurmaları ise tam bir çelişkidir.”