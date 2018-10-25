Hukukçulardan Erdoğan'ın öğrenci andı tepkisine: Bu yargıya tavsiye, telkin ve baskıdır!

Eski Danıştay Başkanı Nuri Alan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Beştepe'de düzenlenen törende “Öğrenci Andı” kararı üzerinden Danıştay’ı eleştirmesine ilişkin olarak, “Danıştay mensuplarının önünde yapılmış olan bu konuşma bir anlamda yargı üzerinde baskı yaratacaktır. Bu yargıya tavsiye, telkin ve baskıdır” dedi.

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"Baskı oluşturur"

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Erdoğan’ın açıklamalarında Danıştay üzerinde bir değişiklik olabileceğine işaret eden Nuri Alan, iktidarın Danıştay’ın idari yargı organı olmaktan çıkarılıp iştişari bir kurul haline getirme hazırlığında olabileceğini kaydetti. Bunun ancak anayasa değişikliği ile olabileceğini kaydeden Alan, “Bu da idari yargının hukuktan kaldırılması anlamına gelir” dedi.

Erdoğan’ın eleştirilerini Danıştay üyeleri önünde yaptığına işaret eden Nuri Alan,“ Danıştay mensuplarının önünde yapılmış olan bu konuşma bir anlamda yargı üzerinde bir baskı yaratacaktır. Bu yargıya telkin, tavsiye ve baskıdır” dedi.

"Karara uymak zorunda"

Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu da Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2010 ve 2011 yılında andın ırkçılık içermediğini, pedagojik yönden uygun olduğunu belirttiğini anımsatarak, Danıştay’ın da aynı doğrultuda karar verdiğini kaydetti. Andın, ümmet kimliği yerine yurttaş kimliği olduğunu ifade eden Eminağaoğlu, şunları kaydetti:

“Bu konudaki yargı kararları da gözetildiğinde, Erdoğan hukuka uymak yerine hukuku kendine uydurmaya çalışmakta, hukukun üstünlüğünü görmezden gelerek, gücünü hukuk diye dayatmakta, adeta bir yüksek yargı organına emir vererek, yargı bağımsızlığını, erkler ayrılığını görmezden gerelerek, hiç bir işleminin denetlenemeyeceğini belirtmektedir.”