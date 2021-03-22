Hukukçulardan Abdurrahman Dilipak'a 'CEDAW ve Lanzarotte Sözleşmesi' tepkisi

İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Türkiye'nin çekilmesini “Daha sırada CEDAW da var. Lanzarotte de" sözleriyle yorumlayan Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'a hukukçulardan tepki geldi. Dilipak'a söz konusu sözleşmelerin çocuk haklarıyla ilgili olduğu hatırlatıldı.

Dilipak ne demişti?

Abdurrahman Dilipak, 21 Mart tarihli yazısında "Bu süreçte çaba gösteren herkesten Allah razı olsun. Şimdi, bir yanlışa karşı çıkarken gösterdiğimiz çabadan daha fazlasını bunun yerine inşa edeceğimiz adil, barışçı bir düzen için harcamalıyız ve şeytani güçlerin ifsat ve saldırılarına da hazır olmalıyız. Daha sırada CEDAW da var. Lanzarotte de. Aslında bu AB miadını tamamladı. BRexit çözülmenin ilk adımı idi. Şimdi Fransa FRexit’i konuşuyor." değerlendirmesini yapmıştı.