Hukukçular ve siyasetçiler Suriye'ye askeri müdahale planı hakkında ne diyor?

Suriye’ye askeri müdahele planları tartışma yaratırken muhalefet temsilcileri ve hukukçular, “asker göndermeyi gerektiren her türlü kararın, sadece olağan gündelik işleri yürütmesi gereken böyle bir hükümet tarafından verilemeceğini, mevcuk hükümetin alacağı böyle bir kararın meşruiyeti olmadığını” vurguluyor.

HDP Mardin Milletvekili Prof. Dr. Mithat Sancar, yeni hükümet kuruluncaya kadar mevcut hükümetin sadece günlük işlerin yürütmesi geleneğine dikkat çekti. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Sancar, “Hele savaş, askeri müdahele gibi son dereceğe ağır sonuçları olan bir kararı bu tür bir hükümetin vermesi hiçbir gelenek ve düşünceyle meşrulaştıramaz, ayrı bir sorumluluk doğurur. Asker göndermeyi gerektiren her türlü karar, olağan gündelik işleri yürütmesi gereken böyle bir hükümet tarafından verilemez. Meşruiyeti olmaz” dedi.

'Açıklanamaz'

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, anayasaya göre yabancı ülkelere asker gönderilme yetkisinin TBMM’de olduğunu anımsattı. Kaboğlu, “Türkiye’nin Suriye’ye asker göndermesi demek savaş ilan etmesi anlamına gelir ki, bunu ne Ekim tezkeresiyle açıklamak mümkün, ne de anayasanın 92. maddesi çerçevesinde meşru kabul edilebilir. Türkiye’nin, hükümetin ve Cumhurbaşkanı’nın soğukkanlı olmasında yarar var. TSK’nin yabancı ülkelere gönderilmesi için 1.TBMM’nin karar alması gerekir. 2. Ani bir silahlı saldırı varsa Cumhurbaşkanı’nın karar vermesi mümkün, böyle bir durum yok. 3. Şu anda TBMM zaten açık. Cumhurbaşkanı’nın böyle bir yetkiyi yalnız başına kullanması sözkonusu değildir.”

'Hilekâr bir adım'

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Suriye’ye yönelik bu yönde bir harekatla ilgili herhangi bir askeri aciliyet bulunmadığını söyledi. Hükümetin Türkiye’nin boynuna savaş kelepçesi geçirmeye çalıştığını söyleyen Kürkçü, şunları dile getirdi: “Böyle bir harekat PYD kontrolündeki arizelere asker konuşlandırmak için yapılacak. Rojava’nın bütünleşmesine el koymak için atılmış olan hilekar bir adım. Bunun mutlaka durdurulması gerekir.”

HDP’nin TBMM Başkanı adayı ve Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, savaş konusunda geçici bir hükümetin karar almasının yanlış olacağına işaret etti. Fırat, Ortadoğu bataklığına sürüklenmenin Türkiye için felaket olacağını kaydetti.

'Savaş kelepçesi'

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, AKP’nin daha önce de “Suriye’nin kuzeyinde bir devlet kurulmasına asla müsade etmeyiz” dediğine dikkat çekti. Halaçoğlu şöyle konuştu: “Hükümet şu anda savaş kararı verecek konumda değil. IŞİD’le çatışmaya girecekler demektir bu. Güvenli bölge oluşturma adına PYD’ye engel olmayı düşünüyorlarsa ne ala ancak o yerleri PYD’ye bırakacaklara, bu düşündürücü.” diye konuştu.

'Başka türlü planlar var'

Hükümetin Suriye’ye müdahale planı ile ilgili olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik ise “hükümetin geçici” olduğuna dikkat çekerek, “Dolayısıyla bu tür ciddi kararlar alamaz. Bizim daha önce uçağımız düşürüldü. Hiçbir şey yapmadı hükümet. Şimkdi ne oldu da Suriye’ye giriyorsunuz? Uluslararası dengeler de var ayrıca. Suriye yönetimi, İran, Rusya ne diyor, onlara bakmadan bu tür kritik kararlar verilemez. Haftaya pazartesi belki de hükümet görevi verilecek. Tam bu arada kalkmışsınız savaştan söz ediyorsunuz. Bu başka türlü planlar olduğu gerçeğini akıllara getirir” dedi.