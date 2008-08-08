Hukukçular Derneği vazife çıkardı

İSTANBUL - Hukukçular Derneği, 86 sanıklı Ergenekon davasına müdahil olmak için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde basın mensuplarına açıklama yapan Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Kamil Uğur Yaralı, adaletin sağlanması

ve toplumsal barışın korunması için müdahillik talebinde bulunduklarını söyledi.

Yaralı, Ergenekon davasına ilk kez kendi derneklerinin müdahillik talebinde bulunduğunu ifade ederek, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma günü olan 20 Ekimde bu taleplerini değerlendireceğini kaydetti.

Hukukçular Derneği adına Başkan Kamil Uğur Yaralı tarafından hazırlanan dilekçede, iddianamede yer alan suçların işlenmiş olmasının, derneğin varoluş amaçlarının gerçekleşmesini ciddi şekilde imkansızlaştıracağı ve zarara uğratacağı savunuldu.

Dilekçede, derneğin, 1000'i aşkın üyesi, 3 binin üzerinde faaliyetlerine katılan hukukçusu bulunduğu, demokratik hukuk düzeninin korunması, hukukun üstünlüğünün ve adaletin sağlanması, insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi ekseninde yaklaşık yarım asırdır faaliyet gösterdiği anlatıldı.

"Darbeler ve terör faaliyetlerinin toplumun gelişmesi ve kalkınmasına büyük zarar verdiği gibi, ayrıca toplumun hukuki, demokratik kazanımlarını da tamamen ortadan kaldırdığı" kaydedilen dilekçede, şu görüşlere yer verildi:

"Yaşam hakkı dahil olmak üzere, Anayasamızda ve uluslararası sözleşmelerde korunan tüm hak ve özgürlükler, bu ortamlarda ciddi şekilde zarar görmüştür. Bu değerlerin koruyucusu ve savunucu olan derneğimiz, bu davada açıkça mağdur ve taraftır. Derneğimizin suçtan zarar görmesi nedeniyle davaya müdahil olarak kabulünü talep etmek zarureti hasıl olmuştur." (aa)

