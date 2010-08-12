-HUKUKÇULAR BİRLİĞİ VAKFINDAN "EVET" KAMPANYASI TBMM (A.A) - 12.08.2010 - Hukukçular Birliği Vakfı, anayasa değişikliğiyle ilgili 12 Eylül'de yapılacak halk oylamasına yönelik ''Evet'' kampanyası başlattı. Hukukçular Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kılıçkaya, TBMM yerleşkesinin Çankaya girişindeki Milli Egemenlik Parkı'nda yaptığı açıklamada, anayasa değişikliğini anlatmak amacıyla düzenleyecekleri yurt gezisi kapsamında 54 ile gideceklerini söyledi. Anayasa değişikliğini hukukçular olarak halka anlatacaklarını ifade eden Kılıçkaya, ''Aslında darbeci özellikler taşıyan anayasanın tamamı değiştirilmeli. Zaman zaman yapılan değişikliklerle bu darbeci ruh azaltıldı. Referandum ile birlikte bu ruhun daha da azalacağı kanaatindeyiz'' diye konuştu. Siyasi partilerin halk oylamasına ilişkin kampanyalarında ''Anayasa değişikliğini siyasallaştırdıklarını'' savunan Kılıçkaya, ''Biz sadece değişikliği anlatacağız'' dedi. Sinan Kılıçkaya, anayasa değişikliğinin halka doğru anlatılması için kitapçık hazırladıklarını belirterek, yurt gezisine 150 hukukçunun dönüşümlü olarak katılacağını ifade etti. Kılıçkaya'nın açıklamasının ardından, üzerinde ''Değişime, demokrasiye, özgürlüklere 'Evet'' yazılı otobüse binen vakıf üyeleri, yurt gezisini başlattı.