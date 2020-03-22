Hukukçular AKP'nin yeni yargı paketini değerlendirdi: Uyuşturucu ticareti yapan çıkacak, düşünce suçlusu yatacak

Hukukçular, AKP'nin yeni yargı paketiyle infaz yasasında planlanan değişikliğin yeterli olmadığını belirterek, değişikliğin gazetecileri de kapsaması gerektiğini ifade etti.

Avukat Celal Ülgen, yargı paketinin Koronavirüs'ten dolayı daha çok infaz rejimi ile ilgili olduğunu vurgulayarak, “Ancak hem hukuksal açıdan bir reform sayılması ve hem de etkili bir sonuç doğurması için Terörle Mücadele Kanunundaki Terör suçları tanımının değiştirilmesi ve düşünce açıklayarak işlenmiş suçların da kapsam içine alınması zorunluluk oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ile ilgili suçları kapsama alırken düşünce açıklamak ya da gazetecilik yaparak işlenmiş suçları kapsam dışı bırakmamın düzenlemenin adına aykırı olacağını vurgulayan Avukat Celal Ülgen, reform kapsamına alınan avukatların adliyeye gitmeden Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) ya da başka bir uzaktan erişim yöntemi ile duruşmaya katılması önerisini de "Bu reform değil aksine avukatın zaten soyutlanmış olduğu yargının tamamen dışına atılması demek olacaktır" diye konuştu.

"Tutuklama süreçlerinin ortadan kaldırılması yoğunluğun önüne geçecektir"

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre; avukat Hüseyin Ersöz de Türkiye’nin ihtiyacı olan düzenlemenin “adil bir yargılanma” sonunda suçu sabit olan kişilerin aldığı cezaların ne şekilde infaz edileceği olmadığını belirterek, “Zira suç işleyip cezası kesinleşen kişilere yönelik bir nevi ‘cezasızlık’ durumu oluşturan bu tarz düzenlemeler kamu vicdanını zedelememeli ve mağdurların adalete olan inancını sarsmamalıdır” dedi.

TIKLAYIN - Uyuşturucu madde imal edenler ve ticaretini yapanlar da ceza indiriminden yararlanacak

Siyasi yargılama süreçlerinin olmaması gerektiğini ifade eden Avukat Ersöz “Gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu örneğinde olduğu gibi haksız tutuklama süreçlerinin ortadan kaldırılması Cezaevinde yaşanan yoğunluğun önüne geçmenin en önemli çözümüdür. İnfaz sisteminde yapılacak olan değişiklik bu yönüyle eksiktir” diye konuştu.

"Uyuşturucu ticareti yapan kişi 1.5 yılda çıkacak, düşünce suçlusu yatacak"

Avukat Ramazan Bulut, bu düzenlemenin üstü kapalı bir “af” olduğu görüşünde. Düzenlemenin toplumdaki adalet duygusunu zedeleyeceğini ifade eden Avukat Ramazan Bulut şunları vurguladı: "Bu bir af ise yapılacak düzenlemenin Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olmaması gerekir. Ayrıca bu düzenleme bu haliyle toplumdaki adalet duygusunu da zedeleyecektir. Hele ki düşünce suçlarının çok kolayca bir şekilde terör suçuna çevrilebileceği bir ülkede yaşıyorsanız. Uyuşturucu ticareti yapmak çok masum bir suç mudur ki bu kapsama alınsın?

Bu haliyle uyuşturucu ticareti suçundan 9 yıla mahkûm olmuş bir kişi sadece 1.5 yıl yatıp çıkacaktır. Hâlbuki düşünce suçu kategorisine çok rahat girebilecek bir eylemden mahkûm edilen bir kişi ise bu durumda yatmaya devam edecektir. Bunu hiçbir hukuk düzeni ve vicdan kaldıramaz."