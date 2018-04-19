Hukukçu Nurdeniz Tuncer'in 'iki gözü'; Türkiye'nin ilk rehber köpeği Kara

10 yaşında görme yetisini kaybeden hukukçu Nurdeniz Tuncer, günlük hayatında ve iş yaşamında kendisine, “İki gözüm ve en yakın arkadaşım” dediği köpeği kara yardım ediyor. 14 yıldır birlikte olan Tuncer'in yanında olan Kara, Türkiye'nin ilk rehber köpeği.

Hürriyet'ten Cansu Şimşke'in haberine göre, neredeyse her gün İstanbul’un çeşitli yerlerinde konferanslara katılıyor, toplantılara giriyor, sunumlar yapıyor. Türkiye Barolar Birliği baloları başta olmak üzere birçok davete işi nedeniyle katılmak zorunda.

Nurdeniz Tuncer, Kara’ya “İki gözüm ve en yakın arkadaşım” diye hitap ediyor. Tuncer’e İstanbul’un kaosunda bir köpeğe nasıl koşulsuz kendini emanet edebildiğine ilişkin “Kara’ya, insanlardan daha çok güveniyorum. Kara öylesine akıllı ki, beni hiç yanıltmıyor” diyor. Kara ve Tuncer 14 aydır beraber.

Kara, Türkiye’nin ilk rehber köpeği. Kendisini takip eden iki arkadaşı da biri İstanbul’da diğeri ise İzmir’de iki görme engelliyle beraber çalışıyor. 1.5 yıl süren eğitimi tamamladıklarında diğer 10 arkadaşı da birilerinin gözü olacak.

Kara’nın seyahat etmekten en çok keyif aldığı araç ise metrobüs ve uçak. “Kara, kalabalığı seven ve gürültü ya da insanlar arasında dikkati kesinlikle dağılmayan bir rehber. Metrobüs ve uçaktan sonraki favorisi de alışveriş merkezlerinde gezmek. Birkaç AVM var sevdiği, girer girmez keyfinin yerine geldiğini enerjisinden anlayabiliyorum.” Öte yandan Tuncer, taksiye binmede kimi zaman sorunlar yaşadığını anlatıyor. “Taksiler tüy sebebiyle koltuklarına köpek almak istemiyor. Hâlbuki direkt ayak ucuma gelip kalkmamak üzerine eğitimli Kara. Öte yandan Beyaz Masa engelliler konusunda çok hassas. Şikâyet sonrası sürücülere anında uyarı gönderiyor.” Tuncer ve Kara, geçen yıl bir de metrobüse alınmadığı haberiyle de gündeme gelmişti.