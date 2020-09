Hukukçu Nesibe Kırış: İstanbul Sözleşmesi'ne imza atarken daha ilerideydik, şimdi muhafazakârlaştık

İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik tartışmaları Atilla Güner’le Akşam Postası programında genç insan hakları savunucusu hukukçu Nesibe Kırış değerlendirdi. Kırış “2011 yılında daha ileriydik, muhafazakârlaştık. Kadınlar artık seslerini duyurabiliyorlar. Boşanma ve aile kelimeleri İstanbul sözleşmesinde geçmiyor bile... Bu ülkede yaşayan her vatandaşın kendi özgürlüklerine kavuşması gerekiyor. Bir gün benim doğru bulmadığım davranışlarda bulunduğu için birinin haksızlığa uğramasına ses çıkarmazsam yarın bir gün kendi haksızlıklarıma da ses çıkarmam adil olmaz. Benim inandığım dinde her şeyden önce adaletli olmak var" ifadelerini kullandı.

Kadın hakları aktivisti ve hukukçu olan Nesibe Kırış şunları söyledi:

"Kadınlar artık seslerini duyurabiliyorlar"

''Boşanmaların artmasının sözleşme ile hiçbir alakası yok. Boşanmak kelimesi zaten sözleşmede geçmiyor. Kadınlar artık çalışabiliyor, artık okuyabiliyor, ekonomik özgürlüklerini elde edebiliyorlar ve her şeyden önemlisi kadınlar artık seslerini duyurabiliyorlar. Diyarbakır’da bir köyde bir kadının eşinden şiddet gördüğünü ya da ilişkisinde mutsuz olduğunu hiçbir şekilde haberdar olamazken belki köydeki karakolun haberi vardır ama şu an herkes bireysel medyalaşmış durumda. İnsanlar ben eşimden şiddet görmüştüm ya da görüyorum diyebiliyor.

"Müslüman kadın feminist olamaz diye bir şey yok"

"Müslüman kadın feminist olamaz diye bir şey yok. Kendi dinlerde doğru yönelimde bulunmayan insanların hakları savunmaması gerektiğini ve o insanlara yapılan haksızlıklara karşı ses çıkarmaması gerektiğini, sadece kendi dinlerinde olan kurallara göre yaşayıp başka insanların hayatlarına da bu şekilde müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorlar. Biz şu an laik bir Cumhuriyet’te yaşıyoruz. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın kendi özgürlüklerine kavuşması gerekiyor. Bir gün benim doğru bulmadığım davranışlarda bulunduğu için birinin haksızlığa uğramasına ses çıkarmazsam yarın bir gün kendi haksızlıklarıma da ses çıkarmam adil olmaz. Benim inandığım dinde her şeyden önce adaletli olmak var.''