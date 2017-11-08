Hukukçu Murat Ergün: Filler tepişir çimler ezilir, Enis Berberoğlu'nun başına gelen bu

Hukukçu Murat Ergün, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki kararına ilişin hukukçu Murat Ergün, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Berberoğlu hakkında verilen karar ile ilgili açıklamalarda bulunan Soylu, "Bugün mahkeme, bugüne kadar karşılaşılmayan kanunda yeri olmayan bir karara imza attı. Meslek hayatımda böyle bir metin ve üslup görmedim. Filler tepişir çimler ezilir.. Enis Berberoğlu’nun başına gelen bu. Ortada hüküm yok hala cezaevinde" dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf mahkemesi) 2. Ceza Dairesi'nin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etmişti.

Enis Berberoğlu hakkındaki karar CNN Türk’te Şirin Payzın’ın sunduğu "Ne Oluyor?" programında gündeme geldi.

"Meslek hayatımda böyle bir metin görmedim"

Berberoğlu’nun avukatı Hukukçu Murat Ergün mahkemenin kararı için özetle şöyle dedi:

Türkiye’de hukuk cesur olmadığı için bugün Enis Berberoğlu haksız yere tutuklu olduğu tescilli olmasına rağmen hala içeride.

Bugün mahkeme, bugüne kadar karşılaşılmayan kanunda yeri olmayan bir karara imza attı. Meslek hayatımda böyle bir metin ve üslup görmedim. Ağır Ceza Mahkemesi’yle aralarında sanki bir şey var gibi.

Filler tepişir çimler ezilir.. Enis Berberoğlu’nun başına gelen bu. Ortada hüküm yok hala cezaevinde.

Hukukun gereği yerine getirilmiyor.”