Hukukçu Mehmet Gün: TCMB Başkanı Kavcıoğlu ve PPK üyeleri 'Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak' görevini açıkça ihlal etmişlerdir; şikayetçiyim

Hukukçu Mehmet Gün, Yetkinreport'taki yazısında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Para Politikası Kurulu üyelerine ilişkin olarak "Merkez Bankası (TCMB) yöneticilerinden şikayetçiyim. Çünkü, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Para Piyasası Kurulu üyeleri; 1211 sayılı Kanunun 4. maddesindeki “Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak” görevini açıkça ihlal etmişlerdir.

Hükümetin büyüme politikalarını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dinî bir temele dayandırdığı faiz söylemini desteklemek için bu ihlali gerçekleştirmişlerdir" dedi.

Gün, “Banka, fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla Hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını destekler.” diyen aynı maddenin 2. fıkrası hükmünü görmezden gelmişlerdir" diyerek Türk Lirası'nın değerinin bir yılda neredeyse yarı yarıya düştüğünü kaydetti.

Gün, ekonomistlerin yazılarından bankada yapılan yanlışlara da örnek verdi. Ekonomist Mahfi Eğilmez'in Timothy Ash'in tweetlerinden tahmin ederek banka yöneticilerinin 18 milyar doları erittiğini, Uğur Gürses'in TCMB'nin TL'deki değer kaybının panik seviyesi gelince harekete geçtiğini söylediği yazılarını örnek göstererek "Hatalı kamu görevlisi korunmamalı" dedi ve şöyle devam etti:

"Görevlerini ihlal ve ihmal ettikleri uzmanlarca dillendirilmiş olan kamu görevlilerinin yetkili yargı mercileri önüne çıkmıyor, hak ettikleri cezalara çarptırılmıyor olmalarından ama yerine getirmedikleri görevin ücret ve imtiyazlarından yararlanmaya devam etmelerinden şikayetçiyim

Yargının görevini doğrudan yapmasına engel olan soruşturma izinleri şartının ilga edilmesini, yargının özgürleştirilmesini, görevini kendiliğinden yapabilir olmasını, yapmasını istiyorum. Hukukun üstünlüğünün sağlanmasını, adaletin tesisini, görevini ihlal ve ihmal eden tüm kamu görevlilerinin kanun önünde sıradan vatandaşla eşit hale getirilmesini, koşulsuz şartsız yargılanmasını ve haklarında müstahak oldukları kararın verilmesini diliyorum."

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