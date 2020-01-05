Hukukçu Bahadır Erdem: İstanbul Hukuk Hocası olarak Ocak ayı maaşımı öğrencilerin yemek yemesi için bağışlıyorum

İstanbul Hukuk Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Bahadır Erdem, Twitter'den Sibel Ünli etiketiyle paylaşım yaparak maaşını Turan Ekmeksiz yemekhanesine bağışladığını açıkladı.

Erdem'in paylaşımı şöyle:

"İ. Ü. Edebiyat Fak. 3. Sınıf öğrencisi #SibelÜnli 'Yemekhane Kartımda 1 lira kalmış'diyerek Samatyada intihar etti #UcuzYemekÖğrencininHakkıdır İstanbul Hukuk Hocası olarak Ocak ayı maaşımı Turan Emeksizde öğrencilerin yemek yemesi için bağışlıyorum 7 Ocak Salı 10.000 TL Bağışlanacak.

"Bu vesile ile herkesi hocaları ve iş insanlarını ve vatandaşları bütçesine göre öğrencilerin Turan Emeksiz'de yemek yemesi için bağış yapmaya davet ediyorum. Öğrenciler bu ülkenin geleceğidir teminatıdır. Sibel'in yemekhane kartında 1 TL'sinin kalması bu ülkenin ayıbıdır. Çok yazık."

İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler yemek hakları için günlerdir eylem yapıyor

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, yaklaşık bir haftadır, yönetimin, günde üç öğün olan indirimli yemek hakkını bir öğüne düşürmesine ve dönem başında yapılan yemekhane zammına karşı mücadele ediyor. Ekonomik kriz koşullarında cüzi miktardaki parayla yaşam mücadelesi verdiklerini ve krizin faturasının öğrenci ve emekçilere kesilmesine karşı olduklarını söyleyen öğrencilere karşı polis cop kullanmış ve rektörlüğe dilekçe vermelerine engel olmuştu.

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