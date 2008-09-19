Hukuka uymayan tazminatı öder

Kamu görevlilerinin yaptığı hatalı işlemler nedeniyle devlet tarafından ödenen tazminatların, hatayı yapan görevlilere dönmesinin yolu açıldı.



Danıştay’ın kararına göre başbakan, bakan ve bürokratların hukuka aykırı işlemlerinden dolayı, devletin ödediği tazminatlar kendilerinden alınacak.



Bergamalı 10 yurttaşın Ovacık altın madeni hakkında yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) açtıkları davadan kazandıkları 30 bin Euro tazminatın, başbakandan daire müdürlerine kadar, madene izin verenlere ödetilmesi için açtıkları davada, Danıştay 5’inci Dairesi, devrim niteliğinde bir karar aldı. Danıştay 5. Dairesi, "Kamu görevlilerinin hukuka aykırı eylem ve işlemlerinden ve kendi kusurlarından doğan zararı, toplum ödemek zorunda değildir" kararı verdi. Davayı reddeden Ankara 2’nci İdare Mahkemesi’nin Danıştay’ın verdiği karara uyması durumunda 55, 56, 57, 58 ve 59’uncu Hükümetlerde görev alan başbakanlar, hükümet üyeleri ve madene izin veren 720 kamu görevlisi, daha sonra açılan davalarla 2 milyon YTL’yi bulan tazminatı ödemek durumunda kalacak.



Bergama köylülerinin avukatı Senih Özay, davanın Ankara 2’nci İdare Mahkemesi tarafından yeniden görüşüleceğini, idare mahkemesinin Danıştay’ın kararına uyabileceğini, uymaması durumunda davanın Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na gideceğini söyledi. Kararın "hukuk devleti" olan Türkiye’de başta hükümet olmak üzere tüm bürokratları hizaya sokacak nitelikte olduğunu belirten Özay şöyle konuştu:



"Ankara 2’nci İdare Mahkemesi’nin, Danıştay 5’inci Dairesi’nin kararına uyması durumunda 1998 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti’ne başbakanlık yapmış Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit, şu anda Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 55, 56, 57, 58 ve 59. hükümetlerde bulunan bakanlar, altın madeni şirketinin her zaman ifade ettiği gibi çalışmalarını sağlayan izinlerde imzası bulunan yaklaşık 720 kişi, dönemin İzmir valileri ve il müdürleri, tazminat ödemek zorunda kalacaklar. Tazminat bedeli yaklaşık 2 milyon YTL ediyor. Umarım bundan sonra hukuka aykırı bir karar veren, işlem yapan bürokratlar, bu işlemlerinin sonu-cunda ceplerinden para çıkacağını düşünerek geri adım atarlar."

