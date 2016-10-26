Hukuk ve siyasalda izin verilmeyen KHK oturumu Mülkiye'de ders kapsamında yapıldı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak fakülte yönetiminin yasakladığı açık oturumu dersine taşıyor. Yrd. Doç. Dr. Altıparmak idari hukukunda ek ders koyarak darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameleri hakkında verecekleri açık oturumu yasaklanan profesörleri davet etti. Yrd. Doç. Dr. Altıparmak tarafından davet edilen Prof. Dr. Baskın Oran, Prof. Dr. Selin Esen ve Prof. Dr. Metin Günday'ın katılacağı ders sosyal medya uygulaması Periscope'tan canlı olarak yayınlanıyor. Ders 11.30'da başladı ve yaklaşık iki saat sürdü.

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Ne olmuştu?

Ankara Hukuk Fakültesi’nde Perspektif Öğrenci Topluluğu, 26 Ekim’de OHAL ve KHK’lerle ilgili bir açık oturum düzenlemek istedi. Fakülte yönetimine salon için başvuran öğrenciler açık oturumda fakültede hocalık yapan Prof. Dr. Metin Günday ve Prof. Dr. Selin Esen ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Baskın Oran’ın konuşma yapacaklarını bildirdi.

Etkinlik için 15 gün önce başvurularını yaparak salon isteyen öğrencilere önce salon yerine bir amfi verileceği söylendi. Dekan Prof. Dr. Muharrem Özen’le görüşen öğrencilere yönetim kurulunun konuyu görüşeceğini dile getiren Prof. Özen, Baskın Oran’ın da rektörle arasının iyi olmadığını söyledi. Fakülte yönetimi bir süre sonra da Ankara Valiliği’nin 30 Kasım’a kadar “umuma açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösterilere” ilişkin getirdiği yasağı gerekçe göstererek açık oturuma izin verilmediğini bildirdi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yönetimi, olağanüstü hal ve kanun hükmünde kararnamelerle ilgili ikisi kendi fakültesinin öğretim üyesi olmak üzere üç profesörün katılacağı açık oturumun düzenlenmesine izin vermemişti. Fakültenin yasağı Ankara Valiliği’nin 30 Kasım’a kadar “umuma açık alanlarda toplantı ve gösterileri” yasaklayan kararına dayandırması da tepki çekti.