"Hukuk ve ekonomi reformu" görüşmeleri başlıyor: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ve Adalet Bakanı Gül, bugün TÜSİAD ile görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "ekonomi ve hukuk reformu" görüşmelerinin ilkini bugün (27 Kasım) TÜSİAD'la yapacak. İkinci görüşme Cumartesi günü TOBB heyeti ile gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün iş dünyası ile yapacağı görüşmeler bugün başlıyor. Her iki bakan da saat 09:30'da TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelecek.

Cumartesi günü ise TOBB ile görüşme gerçekleştirilecek. TOBB ile yapılacak görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak.

Dolmabahçe'de yapılacak olan görüşmeler basına kapalı olacak. Toplantılar ilerleyen günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'lar ile devam edecek.

Erdoğan: Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemini başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemini başlatıyoruz" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ekonomide ülkemizin içinden geçtiği dönemi dikkate alarak reform dönemini başlatıyoruz. Yeni bir istikrar, büyüme, istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Hedefimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek

Yerli ve uluslararası yatırımcılara ülkemize güvenmeleri ve süratle yeni yatırımlara başlamaları çağrısında bulunuyorum.

Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklimi tesis etmenin ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sağlanmanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu biliyoruz.

Geçen sene ilan ettiğimiz Yargı Reformu Strateji Belgesi bu çerçevede çok önemli düzenlemeler içeriyor. Hukuki düzenlemelerin bir kısmı TBMM tarafından çıkarıldı. İdari düzenlemelerin önemli bir kısmı biz hayata geçirdik. Yeni reform paketleriyle ilgili hazırlıklarımız süratle devam ediyor. Meclis’in gündeminde bunlara öncelik tanınması için gayret göstereceğiz."

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