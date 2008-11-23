Hukuk müşavirinin hukuk mücadelesi

Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru’nun, kendisine cinsel tacizde bulunduğunu, karşılık vermeyince de yıpratmaya çalıştığını öne süren 1. Hukuk Müşaviri Nilgün Özgür, savcılığa iki şikâyet dilekçesi verdi



Tarhan Towers Havayolları şirketinden uçuş ruhsatı için rüşvet istediği yönünde iddialarla gündeme gelen Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, bu kez de kurumda görev yapan 1. Hukuk Müşaviri Nilgün Özgür’ün (42) taciz iddialarıyla karşı karşıya.



Arıduru’nun kendisine cinsel tacizde bulunduğunu, karşılık vermeyince de çeşitli eylemlerle yıpratmaya çalıştığını öne süren Özgür, genel müdür hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iki şikâyet dilekçesi verdi.



AİHM’ye gitmeye kararlı



Ulaştırma Bakanlığı’nın Arıduru hakkında soruşturma izni vermemesi üzerine Danıştay 1. Dairesi’ne itirazda bulunan Özgür, cevap alamazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gitmeye kararlı...



Ulaştırma Bakanlığı’nda 2005 yılı Şubat ayında “Demiryolları Reformu” ile ilgili yasa taslaklarının hazırlanması konulu Avrupa Birliği projesinde görev alan Avukat Nilgün Özgür, 2 Kasım 2006’da üçlü kararnameyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde (SHGM) 1. Hukuk Müşavirliği görevine getirildi. Bu atamanın ardından SHGM’de görevine başlayan Özgür ile Genel Müdür Arıduru arasında Özgür’ün iddialarına göre sık sık çatışmalar yaşanmaya başladı.

Gerginliğin devam etmesi üzerine Özgür, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 24 Temmuz 2008’de bir şikâyet dilekçesi verdi. Dilekçede yer alan iddialara göre, Arıduru, Özgür’ün yerine “Çocuklar biraz ülke görsün” diyerek genç ve tecrübesiz personeli yurtdışındaki toplantılara götürüyordu. Özgür’ün genel müdürlükteki otoparkta bulunan yeri de elinden alındı.



Pisuvar manzaralı oda



Bir süre sonra da genel müdürlük binasındaki tadilat gerekçe gösterilerek Özgür’ün odasının yeri değiştirildi. Özgür’e kapısı bozuk olduğundan, sürekli açık duran erkekler tuvaletinin karşısında pisuvarları gören bir oda verildi.



İddiaya göre Arıduru, bütün bunlardan yılmayan Özgür’ü odasına çağırıp “İstifa et” baskısı da yaptı. Özgür, Ekim 2007’de Arıduru’dan “hukuka aykırı emirleri nedeniyle” yazılı emir talep etti. Ancak Arıduru, bu kez Özgür’ü noter kanalıyla azletmeye kalkıştı. Hükümsüz olan azletme, Bakanlık Müsteşarı tarafından geri çektirildi. Özgür ise Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı’na yaşananları anlatan iki şikâyet dilekçesi verdi. Ancak sonuç çıkmadı.

Özgür’ün Temmuz ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçenin yanı sıra bundan 15 gün sonra bir başka dilekçe vererek, Arıduru’nun kendisini taciz ettiğini iddia ettiği de öğrenildi. 2007’den sonraki yurtdışı ziyaretlerine alınmadığını anlatan Özgür, bu gezilere alınmayışının nedeniyle ilgili Arıduru’nun kendisine “Bana takılmadın, bana takılsaydın her şey başka olurdu” dediğini öne sürdü.



Ankara’da yalnız yaşadığı halde Arıduru’nun soruları üzerine annesiyle beraber yaşadığını söylediğini belirten Özgür, Arıduru’nun her fırsatta “Annen ne zaman gidiyor? Beni ne zaman eve yemeğe çağıracaksın?” diye sorduğunu ileri sürdü. Bulunduğu makam nedeniyle şık giyindiğini belirten Özgür, bunun bile müdürü tarafından taciz konusu yapıldığını, “Kız, böyle kırmızıları giyip gelme”, “Çok güzel kokuyorsun” gibi sözler işittiğini iddia etti.

Dilekçesinde kendisinin “ruh hastası” olduğu yönünde iddialar ortaya atıldığını belirten Özgür, bundan 18 yıl önce bebeğini kaybettiğini, bu nedenle bir arkadaşı aracılığıyla hastaneden 2 aylık heyet raporu aldığını söyledi.



Arıduru: Edepsizce bir iftira



İddialar üzerine telefonla görüştüğümüz Ali Arıduru, iddiaları yalanlayarak, “Olay adli makamlara intikal etmiştir. Benim de bu iftiralarla ilgili açtığım davalar var” dedi. Özgür’ün “ruhen hasta” olduğunu, daha önce de Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğünü öne süren Arıduru, cinsel taciz iddialarıyla ilgili olarak, “Bu çok edepsizce bir iftiradır. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim burada yüze yakın bayan arkadaş çalışıyor. Çok çirkin bir iftira. Bakanlık Teftiş Kurulu ve Cumhuriyet savcılığı birçok iddiaları soruşturma yaptı. Bizim ne yetişme tarzımız, ne aldığımız ahlak böyle bir şeye müsaade etmez, mümkün de değildir” dedi.



Karayolları’na gönderildi



SHGM içinde bu olaylar bakanlığı rahatsız edince üçlü kararname ile 1. Hukuk Müşavirliği’ne atanan Nilgün Özgür, Bakanlık kararıyla 19 Haziran 2008’de Karayolları Genel Müdürlüğü’ne Hukuk Müşaviri olarak atandı, halen aynı yerde görev yapıyor.

