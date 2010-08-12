Hukuk mücadelesiyle sanatçı oldular

T24- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sanatçısı Radife Baltaoğlu’nun açtığı dava, kendisiyle birlikte “stajyer sanatçı” konumundaki 25 arkadaşının “sanatçı” ünvanı almasını sağladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Şehir Tiyatroları’nda sözleşmeli personel olarak çalışan sanatçıların durumuyla ilgili olarak hazırlanan Hukuk ve Temel Haklar komisyonlarının ortak raporunu görüştü.

Rapora göre, stajyer sanatçı pozisyonunda sözleşmeli personel olarak görev yapan sanatçıların, stajyerliklerinin kaldırılarak, sanatçı pozisyonuna atanmaları Belediye’nin İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından istendi.

Ancak bu istek, Şehir Tiyatroları Sanatçısı Radife Baltaoğlu’nun, İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nde açtığı dava sonunda geldi.

Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle kabul ettiği raporla, Radife Baltaoğlu ve 25 arkadaşının stajyer sanatçı olan kadro ünvanları “sanatçı” oldu. Her sanatçının yükseltildikleri yeni kadrodaki puanlarına göre aylık brüt ücretleri de belirlendi. Sanatçıların brüt ücretleri 2.094,74 TL ile 2.356,45 arasında değişiyor.

Koyuncuoğlu Şehir Tiyatrolarının yeni rejisörü

Yönetmen Emre Koyuncuoğlu Kanışkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyaroları’na sözleşmeli rejisör olarak atandı. Atama İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edildi.

Cem Davran Şehir Tiyatrolarına döndü

Ünlü sanatçı Cem Davran ve Fahri Kıncır yeniden Şehir Tiyatroları’na döndü. Davran 2001’de, Kıncır ise 1998’de Şehir Tiyatroları’ndan istifa ederek ayrılmışlardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ayrıca, Şehir Tiyatroları ile ilgili başka raporlarla birlikte birçok atama unvan değişikliğini de kabul etti.