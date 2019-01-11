Hukuk mücadelesi 6 yıl sonra sonuç verdi: Gezi'de Aydın Aydoğan'ı yaralayan polislerin yargılanmalarının önü açıldı

2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı protestoları sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan Aydın Aydoğan’ın 6 yıldır verdiği hukuk mücadelesi sonuç verdi, Aydoğan’ı yaralayan polislerin yargılanmasının önü açıldı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde görülen duruşmada hakim, İstanbul Valiliği’nin 16 polis hakkındaki "Soruşturma izni verilmemesi" kararını bozdu. Aydoğan’ı yaralayan polislerin yargılanmasının önü 6 yıl sonra açıldı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği kararda şu ifadeler yer aldı:

“Olayda haklarında soruşturma izni istenenlerin, üzerlerine atılan fiilin efrada kötü muamelede bulunmak olmasına göre; memurların görevleri sırasında insanları itip kakması yahut hakaret etmesi gibi eylemleri suni muamele imaline ilişkin olup bu durumda hazırlık soruşturması yapılmasının 4483 sayılı Yasa kapsamında idari izne tabi olmadığı anlaşıldığından itirazın kabulüne karar verilmiştir.”

Aydoğan: Sadece adalet istiyoruz

Aydoğan yıllardır hukuk mücadelesi verdiğini belirterek konuya ilişkin şunları söyledi:

“6 yıldır adliye koridorlarında adalet arıyorum ve bizlere türlü zorluklar çıkararak önümüze engel koyuyorlar. Hukuka müdahale etmeye valiliğin kesinlikle yetkisi yoktur. Bizleri 6 yıldır terör ile kriminalize etmeye çalışanlar, emri altındaki suçluları adalet önüne çıkarmayarak suçu meşrulaştırmaya göz yumuyorlar. Bu kabul edilemez, valilik burada suçluya kalkan olmuştur. Ben bu karanlık, hukuksuz günlerin de geçeceğine inanıyorum. Emri veren belli, emri uygulayan belli ve sadece adalet istiyoruz. Bizler başka bir şey istemiyoruz. Bizler ne teröristiz ne de vatan haini, sadece ülkenin daha barış dolu, sevgi dolu günlere varmasını umut ederek Gezi’ye çıktık. Er ya da geç ülkede barışı isteyen halklar bunu tesis edecektir.”