Hukuk mezunu memurlar 5. yargı paketinde yer almak istiyor

Hukuk Fakültesi mezunu memurlar, görevlerinden istifa etmeden avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlayacak düzenlemenin 5. yargı paketinde yer almasını talep ediyor.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, hukuk Fakültesi mezunu memurların görevlerinden istifa etmeden Avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Tunç, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, memurların avukatlık stajının 4. pakete yetişmediğini belirtmişti.

Dün, 5. yargı paketi açıklandı ancak pakette hukuk mezunu memurlar için bir düzenleme yer almadı. Memurlar, insan hakları eylem planında, 6 ay içerisinde çıkarılacağı vaat edilen düzenleme sebebiyle stajlarını erteleyen ve çıkacak düzenlemeyi bekleyen memurların sorununun çözülmesini talep ediyor.