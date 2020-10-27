Hukuk fakültelerinde 29 dekan vekâleten görev yapıyor, 17 dekan hukukçu değil

Üniversitelerde bulunan 73 hukuk fakültesinin 29’unda dekanlar vekâleten görev yapıyor, 17 dekan ise hukukçu değil. Dekanların içinde veterinerlik, kimya ve ilahiyat eğitimi alanlar var.
BirGün'den Yaren Çolak'ın haberine göre üniversitelerin sitelerinde yer alan bilgilere göre ülkede bulunan 73 hukuk fakültesinde 29 dekan görevini vekâleten yürütüyor. Ayrıca 17 dekan hukuk fakültesi mezunu dahi değil. Üniversite sayısındaki artış, puanlardaki düşüşle beraber eğitimin kalitesi eleştirilirken hukukçu olmayan dekanlar dikkat çekiyor.
Daha önce 19 hukuk fakültesinde başka bölümlerde eğitim gören kişilerin dekan olduğu ortaya çıkmıştı. O dönemde Kırklareli Üniversitesi’nde Fransız dili mezunu olan Prof. Dr. Neziha Musaoğlu hukuk fakültesi dekanıydı. Aradan geçen zamanda Musaoğlu’nun yerine yeni dekan atandı. Ancak atanan dekan bu kez de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu Prof. Dr. Mehmet Başalan oldu.
Afyon Kocatepe, Altınbaş, Atılım, Anadolu, Ankara, Bahçeşehir, Dicle, Doğuş, Erciyes, Erzincan Binali Yıldırım, Hacettepe, Hasan Kalyoncu, İstanbul Sabahattin Zaim, İstanbul Ticaret, İzmir Ekonomi, İzmir Bakırçay, İzmir Demokrasi, Kırıkkale, Kocaeli, KTO Karatay, Maltepe, Namık Kemal, Necmettin Erbakan, Ondokuz Mayıs, Pamukkale, Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon, Yalova ve Yozgat Bozok üniversitelerinde dekanlar vekaleten görev yapıyor.
Farklı bölümlerde eğitim alan ve asaleten ya da vekaleten görev yapan dekanların listesi ise şöyle:
Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran/Bahçeşehir Üniversitesi/Bilgisayar Sistemleri
Prof. Dr. Mehmet Genç/Doğuş Üniversitesi/Maliye
Prof. Dr. Yunus Yoldaş/Erciyes Üniversitesi/Siyaset Bilimi
Prof. Dr. Emine Koban/Gaziantep Üniversitesi/Maliye
Prof. Dr. Bünyamin Akdemir/İnönü Üniversitesi/İktisat
Prof. Dr. Mustafa Berktaş/İzmir Bakırçay Üniversitesi/Tıp
Prof. Dr. Cevdet Alptekin Kayalı/İzmir Demokrasi Üniversitesi/İşletme
Prof. Dr. Mehmet Başalan/Kırıkkale Üniversitesi/Veterinerlik
Prof. Dr. Bayram Sade/KTO Karatay Üniversitesi/Ziraat
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak/Necmettin Erbakan Üniversitesi/İktisat
Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil/Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Tıp
Prof. Dr. Naci Karkın/Pamukkale Üniversitesi/Siyaset Bilimi
Prof. Dr. Şevket Topal/Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/İlahiyat
Prof. Dr. Haluk Songur/Süleyman Demirel Üniversitesi/İlahiyat
Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu/Trabzon Üniversitesi/İlahiyat
Prof. Dr. Fethi Güngör/Yalova Üniversitesi/İlahiyat
Prof. Dr. Ahmet Karadağ/Yozgat Bozok Üniversitesi/Kimya