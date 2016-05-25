Hukuk boşanan ailenin çocuklarını mal gibi görüyor!

Boşanan eşler çocuklarını icra memurunun düzenlediği haciz tutanağı ile görebildiği ve tutanaktaki "borç miktarı" kısmına ise, "çocuk teslimi" yazıldığı ortaya çıktı. Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, bu durumla ilgili, "İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yapılarak çocuğun icra yoluyla annesine ya da babasına gösterilmesi trajedisine son verilmesi gerekir" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Felat Bozarlarslan’ın haberine göre, Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, anne ve babaların boşandıktan sonra velayeti eşinde kalan çocuklarını görmesine ilişkin değerlendirme yaptı. Parası olmayan anne veya babanın çocuğunu göremediğini belirten Gençcan, çocuğun velayeti olmayan anne veya babaya "haciz tutanağı" ile teslim edildiğini ve tutanaktaki borç miktarı kısmına "Çocuk teslimi" ifadesinin yazıldığını anlattı.

Gençcan, boşanan çiftlerin çocuklarını görmesine dair usullere ilişkin sosyal medya hesabında bilgi verdi. Gençcan, velayeti boşandığı eşinde olan çocuğunu görmek isteyen anne veya babanın oturduğu İcra Müdürlüğü'ne yolluk, araç ve uzman ücreti olarak ayda 2 kez ortalama 500 TL yatırması gerektiğini ifade eden Gençcan, "Parası olmayan çocuğunu görememektedir" dedi.

Çocuğunu icra yolu ile görecek olan anne veya babanın görüşme günü önce haciz memurunu daha sonra varsa uzmanı alması gerektiğini kaydeden Gençcan, icra memurunun anne veya babaya çocuğunu haciz tutanağı karşılığında teslim ettiğini vurguladı. Bu durumun çocuğun ruh sağlığını bozduğunu ifade eden Gençcan, haciz tutanağında anne-babanın borçlu ve alacaklı olarak kayıt edildiğini, "borç miktarı" kısmına ise "Çocuk teslimi" ifadelerinin yazıldığını söyledi.

"Çocuk teslim merkezleri kurulmalı"

İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yapılarak çocuğun icra yoluyla annesine ya da babasına gösterilmesi trajedisine son verilmesi gerektiğini belirten Gençcan, sorunun çözümü için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumluluğunda Çocuk Teslim Merkezleri kurulması gerektiğini ve boşanan anne veya babaların çocuklarını görmesi için ücret alınmaması gerektiğini kaydetti.