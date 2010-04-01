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Politika

'Hukuk ayaklar altına alınıyor'

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in, Anayasa değişiklik paketiyle ilgili yakın çevresine, "Hukuk ayaklar altına alınıyor" dediği iddia edildi.

01 Nisan 2010 03:00

T24 - 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in, Anayasa değişiklik paketiyle ilgili yakın çevresine, "Hukuk ayaklar altına alınıyor" dediği iddia edildi.

Hurriyet.com.tr, habere kaynak olarak Star Ana Haber Bülteni’nde dün akşam yayınlanan haberi gösterdi.

Habere göre, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı da yapan Sezer, yakın çevresine Anayasa paketiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sezer, yakın çevresine, "Hukuken söylenecek hiçbir şey yok. Hukuk ayaklar altına alınıyor" değerlendirmesini yaptı.

Sezer, "Bu değişiklik hayata geçerse tamamen ortadan kalkacak. Güçler ayrılığı güçler birliği haline gelecek” yorumunu yaptı.

1960 öncesi parlamentoda Tahkikat Komisyonu’nun oluşturulduğunu hatırlatan Ahmet Necdet Sezer, "O zaman yasama, yargıyı da eline almıştı. Bu defa yasama değil ama yürütme organı, yargıyı ele alıyor" dedi.

Sezer, Anayasa teklifiyle ilgili "Referandumda ‘evet’ çıkarsa iptal kararı çıkmasını beklemek mümkündür. Çünkü yapılan düzenlemeler hukuk devleti ilkesine ve yargı bağımsızlığına açıkça aykırı. Türkiye'de demokratik devlet ilkesi de kalmadı. Çünkü biz halk olarak ikinci seçmeniz. Biz genel başkanların belirlediği isimleri seçiyoruz” diye konuştu.



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