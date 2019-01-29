Hugo Vieria ilk antrenmanında sakatlandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un yeni forveti Hugo Vieira, yeni takımıyla çıktığı ilk antrenmandan sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Portekizli forvet Hugo Vieira kulüp tesislerinde çıktığı ilk antrenmanında takım arkadaşıyla girdiği bir pozisyonda sol dizinden sakatlandı. İstanbul Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR'ı çekilen Vieira, tetkik ve tedavi için doktoruyla bugün Portekiz'e gidecek. Fanatik'in haberine göre tecrübeli forvetin çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.

Vieira, cumartesi günü kulüp tesislerinde, başkan Mecnun Otyakmaz'ın da katıldığı törenle kırmızı-beyazlı ekiple 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.