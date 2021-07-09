Hugo Rodallega'nın yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de küme düşen Denizlispor ile yollarını ayıran Hugo Rodallega, Brezilya ekibi EC Bahia'ya transfer oldu.

Rodallega, Türkiye'de geçirdiği 6 sezonun ardından Brezilya ekibi EC Bahia'ya transfer oldu. Türkiye'de Akhisarspor ve Trabzonspor formalarını da giyen 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, geçen sezon yeşil-siyahlılarda Süper Lig'de 14 gol atmıştı.

Yeni sezon öncesi kadrosu dağılıp yönetim belirsizliği yaşayan Denizlispor'da takımda geçen yıldan kalan 7 isim, daha önce kiralık gönderilen futbolcular ve altyapıdan gençler, Antrenör Veli Acar yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başlayan antrenmanları sürdürüyor.