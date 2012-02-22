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Dünya

Hugo Chavez'in kanseri nüksetti

Kanserle mücadele eden Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, önümüzdeki günlerde Küba'da yeniden ameliyat olacağını açıkladı.

22 Şubat 2012 13:13

 

 
T24 - Venezuela'da 7 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olan Hugo Chavez'in hastalığı yeniden nüksetti. Devlet televizyonunda dün Venezuela halkına seslenen Chavez, Kübalı doktorların, daha önce ameliyat olduğu bölgede 2 santimlik bir tümöre rastladıklarını, küçük bir operasyon geçirmek için bu ülkeye gideceğini söyledi. 
 
Doktorların kötü huylu bir tümör tespit ettiklerini vurgulayan Chavez kemoterapi tedavisi göreceğini de belirtti. 
 
Venezuela'da 13 yıldır iktidarda bulunan Chavez 7 Ekim'deki seçimlerde 6 yıl daha ülkeyi yönetmeye talip. Ancak Chavez'in hastalığının yeniden nüksetmesi, yeniden seçilme şansını tehlikeye sokabilir. Chavez, Küba'da tedavi gördüğü dönemde yerine kimin vekalet edeceği konusunda ise bilgi vermedi.
 
MUHALEFET DAHA FAZLA BİLGİ İSTİYOR
 
Venezuelada muhalefet, devlet başkanlığı seçimlerinde 39 yaşındaki Henrique Capriles'i aday gösterdi. Chavez'in hastalığının yeniden nüksetmesi sonrasında açıklama yapan Capriles'in seçim danışmanı Armando Briquet, Devlet Başkanı Chavez'in tamamen sağlığına kavuşmasını dilediklerini söyledi. Briquet, Chavez'in sağlık durumuyla ilgili doğru bilgi alamadıklarından yakındı. 
 
 

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Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez

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