T24 LogoT24 Logo
Dünya

Chavez: Kanser olmamız ABD’nin işi olabilir

Venezuela lideri Hugo Chavez, kendisinin de arasında bulunduğu Güney Amerika liderlerinin kanser olmasında ABD'nin parmağı olabileceğini öne sürdü.

29 Aralık 2011 02:00

T24 - Venezuela lideri Hugo Chavez, kendisinin de arasında bulunduğu Güney Amerika liderlerinin kanser olmasında ABD'nin parmağı olabileceğini öne sürdü. Chavez, “Olanlar çok ama çok tuhaf” dedi.
 

Venezuela Devlet Başkanı Hugü Chavez, Latin Amerika liderlerinin art arda kanser hastalığına yakalanmasını değerlendirdi.


Hugo Chavez, ABD'nin bu yönde bir teknoloji geliştirmiş olması ihtimalinden söz etti.


Chavez, ancak bunun 50 yıl sonra ispatlanabileceğini de belirtti.


Kimseyi suçlamak istemediğini, sadece sesli düşündüğünü ifade eden Chavez, "Ama Latin Amerika'da olanlar çok, ama çok tuhaf" diye konuştu.



Şüpheli kanserler


57 yaşındaki Hugo Chavez yazın ameliyat edilmiş ve kanserli bir tümör alınmıştı.


Paraguay Devlet Başkanı Fernando Lugo geçen yıl kanser tedavisi görmüş, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva kısa süre önce gırtlak kanserine yakalanmıştı.


Görevdeki Devlet Başkanı Dilma Rousseff'e 2009 yılında lenf bezi kanseri teşhisi konmuş, son olarak Arjantin Devlet Başkanı Christina Fernandez de Kirchner'in tiroit kanseri olduğu açıklanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24