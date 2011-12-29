Chavez: Kanser olmamız ABD’nin işi olabilir

T24 - Venezuela lideri Hugo Chavez, kendisinin de arasında bulunduğu Güney Amerika liderlerinin kanser olmasında ABD'nin parmağı olabileceğini öne sürdü. Chavez, “Olanlar çok ama çok tuhaf” dedi.



Venezuela Devlet Başkanı Hugü Chavez, Latin Amerika liderlerinin art arda kanser hastalığına yakalanmasını değerlendirdi.



Hugo Chavez, ABD'nin bu yönde bir teknoloji geliştirmiş olması ihtimalinden söz etti.



Chavez, ancak bunun 50 yıl sonra ispatlanabileceğini de belirtti.



Kimseyi suçlamak istemediğini, sadece sesli düşündüğünü ifade eden Chavez, "Ama Latin Amerika'da olanlar çok, ama çok tuhaf" diye konuştu.

Şüpheli kanserler



57 yaşındaki Hugo Chavez yazın ameliyat edilmiş ve kanserli bir tümör alınmıştı.



Paraguay Devlet Başkanı Fernando Lugo geçen yıl kanser tedavisi görmüş, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva kısa süre önce gırtlak kanserine yakalanmıştı.



Görevdeki Devlet Başkanı Dilma Rousseff'e 2009 yılında lenf bezi kanseri teşhisi konmuş, son olarak Arjantin Devlet Başkanı Christina Fernandez de Kirchner'in tiroit kanseri olduğu açıklanmıştı.



