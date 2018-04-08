Hugh Grant: Seksüel açıdan sicili temiz biri değilim

İngiliz aktör Hugh Grant, Hollywood'da bir süredir gündemden düşmeyen cinsel taciz vakalarıyla ilgili olarak "Taciz haberleri en hararetli dönemindeyken, cinsel taciz hakkında ahkam kesmek istemedim, çünkü seksüel açıdan sicili temiz biri değilim. Ama benim de görüşüm kadınların savunduğundan farklı değil. Tecavüz ve cinsel taciz, cezalandırılması gereken ağır suçlar, asla kabul edilemez" diye konuştu.

Hürriyet'ten Barbaros Tapan'a konuşan Hugh Grant, "Kariyerimin başında, ilk birkaç işimi fiziksel olarak beni beğendikleri için aldım. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ama sadece bizim sektörde değil, başka sektörlerde de oluyor benzer durumlar. Kartlarını iyi oynamak zorundasın. Yanlış anlaşılmasın, bana bir şey yapılmasına asla izin vermedim ama havada öyle bir koku vardı. Beğenilmek cast’a girmemde etkili oldu ama kimse bunun ötesine geçemedi" dedi.

Barbaros Tapan'ın Hugh Grant'le yaptığı söyleşinin ilgili bölümü şöyle:

- “Notting Hill” en sevdiğim filmlerinizden. O filmin bir sahnesinde gazeteci numarası yapıyordunuz. Merak ettim, basın mensuplarıyla yaşadığınız ve unutamadığınız bir anınız var mı?

Olmaz mı, hem de çok fazla... Ama en unutamadığım, Amsterdam’da bir filmin prömiyerinde yaşadığımdır. Oldukça uzun bir halıydı. Biliyorsunuz kırmızı halı boyunca röportaj veriyoruz. Daha kırmızı halıya yeni girmiştim, arkalardan bir kadın çığlık çığlığa “Lütfen lütfen bir soru sormama izin ver” diye bağırmaya başladı. Bir yandan da öne geçmeye çalışıyordu. Ben de içimden “Ne kadar harikayım, karşılamaya bakar mısın?” filan diyorum. Güvenliklere “İzin verin gelsin” dedim. Kadın gelir gelmez ben daha ne olduğunu anlamadan elindeki kelepçeyi bileğime geçirdi. Kelepçenin diğer kısmı da ona takılıydı ve anahtarı yoktu. Amsterdam’da bir radyoda programcıymış, ilgi çekmek için böyle bir yol düşünmüş. Tüm kırmızı halı röportajlarımı o kadın yanımda dikilirken kelepçeli vermek zorunda kaldım. Sonra kelepçeyi kesmek için bir ekip geldi.

- Tutuklandı mı peki kadın?

Umarım. Kelepçeden kurtulur kurtulmaz arkama bile bakmadan uzaklaştım.

"Sicilim temiz değil"

- Gelelim sektörü kasıp kavuran cinsel taciz olaylarına... Bu tür olaylar hep kadınların mı başına geliyor? Siz hiç böyle bir durumla karşılaştınız mı?

Kariyerimin başında, ilk birkaç işimi fiziksel olarak beni beğendikleri için aldım. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ama sadece bizim sektörde değil, başka sektörlerde de oluyor benzer durumlar. Kartlarını iyi oynamak zorundasın. Yanlış anlaşılmasın, bana bir şey yapılmasına asla izin vermedim ama havada öyle bir koku vardı. Beğenilmek cast’a girmemde etkili oldu ama kimse bunun ötesine geçemedi.

- Cinsel tacize karşı kadınların başlattığı hareket hakkında ne düşünüyorsunuz?

Taciz haberleri en hararetli dönemindeyken, cinsel taciz hakkında ahkam kesmek istemedim, çünkü seksüel açıdan sicili temiz biri değilim. Ama benim de görüşüm kadınların savunduğundan farklı değil. Tecavüz ve cinsel taciz, cezalandırılması gereken ağır suçlar, asla kabul edilemez.

- Sicilim kötü diyorsunuz ama sizinki tamamen farklı bir durumdu.

Elbette faklı ama vaaz vermek de istemedim.

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