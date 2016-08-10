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Hugh Grant: Mutluluğun formülü evlilik değil

Hugh Grant, 1995 yılında Los Angeles’ta bir hayat kadın ile arabada yakalanmış ve tutuklanmıştı

10 Ağustos 2016 02:00

Altın Küre ve BAFTA ödüllü, 55 yaşındaki İngiliz aktör Hugh Grant, CBS’e evlilik korkusundan 20 yıl önceki arabada seks skandalına pek çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

13 yıl boyunca ünlü oyuncu Elizabeth Hurley’le aşk yaşayan ve eski sevgililerinden toplam 4 çocuğu olan Grant, filmlerinde canlandırdığı karakterlerin aksine neden hayatı boyunca hiç evlenmediğini şöyle açıkladı: “Benim bağlılık problemim var. Yalnız o da değil, istikrar da beni korkutuyor. Sebebini bilmiyorum. Filmlerimde birkaç iyi evlilik yapmış bir adam gibi tanınıyorum ama bunun mutluluğun formülü olduğunu düşünmüyorum.”

 

Hugh Grant'ın son sevgilisi, bir ayrılıp bir barıştığı İsveçli TV yapımcısı Anna Eberstein. Çiftin iki çocuğu var.

“İnsanlar benim yüzümden deliye dönüyor"

 

Meryl Streep ve Hugh Grant karı koca rolünde.

'Nothing Hill', 'Aşk Her Yerde', 'Dört Nikah Bir Cenaze', 'Bridget Jones'un Günlüğü' gibi romantik komedilerin aranan oyuncusu Hugh Grant , son filmi ‘Florence Foster Jenkins’de Meryl Streep’le birlikte rol alıyor. Korkunç bir sesi olmasına rağmen opera sanatçısı olmayı hayal eden Streep’in kocası rolünde. İş konusunda çok takıntılı olduğunu söyleyen Grant sözlerini, “Film çekerken insanlara işkence ediyorum. Bir kedinin yarı ölü bir fareyle oynaması gibi yani… Bitmiş sahneyi baştan çekiyorum, yeni replikler denemek istiyorum. Gerçekten bu konuda mükemmeliyetçiyim. İnsanları deliye döndürüyorum farkındayım” diye sürdürdü.

 

Arabada seks yaparken yakalanmıştı

 

Hugh Grant'ın Los Angeles'ta arabada bir hayat kadını ile yakalanması ve tutuklanması, 1995'te magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Hugh Grant’ın 1995 yılında Los Angeles’ta bir hayat kadını ile arabada yakalanması ve tutuklanmasının üzerinden 20 yıl geçti. Ancak magazin basını bu olayı unutmadı. Grant, bu mesele üzerinde artık rahatlıkla konuşabildiğini ifade ediyor: “Evet çok edepsizdim. Çok sarhoştum. Ve evet, bu ayıplanacak bir durumdu. Sanırım insanlar benim filmlerimde canlandırdığım karakter olduğumu düşündükleri için bu kadar şaşırdı. Artık bu meselenin neden bu kadar büyük bir bomba olduğunu anlayabiliyorum.”

Ancak Grant’ın kariyeri bu olaydan sonra olumsuz yönde hiç etkilenmedi. Grant bu duruma şaşırmamış görünüyor: “Biliyorsunuz ki Hollywood sadece parayla ilgilidir. Yapımcılara para kazandırdığınız sürece sorun yoktur, bunun dışında ne yaptığınızla ilgilenmezler.”

 

Hugh Grant'ın araba skandalı, Elizabeth Hurley ile olan 13 yıllık ilişkisinin bitmesine sebep olmuştu.

 

 

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