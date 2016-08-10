Hugh Grant: Mutluluğun formülü evlilik değil

Altın Küre ve BAFTA ödüllü, 55 yaşındaki İngiliz aktör Hugh Grant, CBS’e evlilik korkusundan 20 yıl önceki arabada seks skandalına pek çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

13 yıl boyunca ünlü oyuncu Elizabeth Hurley’le aşk yaşayan ve eski sevgililerinden toplam 4 çocuğu olan Grant, filmlerinde canlandırdığı karakterlerin aksine neden hayatı boyunca hiç evlenmediğini şöyle açıkladı: “Benim bağlılık problemim var. Yalnız o da değil, istikrar da beni korkutuyor. Sebebini bilmiyorum. Filmlerimde birkaç iyi evlilik yapmış bir adam gibi tanınıyorum ama bunun mutluluğun formülü olduğunu düşünmüyorum.”

“İnsanlar benim yüzümden deliye dönüyor"

'Nothing Hill', 'Aşk Her Yerde', 'Dört Nikah Bir Cenaze', 'Bridget Jones'un Günlüğü' gibi romantik komedilerin aranan oyuncusu Hugh Grant , son filmi ‘Florence Foster Jenkins’de Meryl Streep’le birlikte rol alıyor. Korkunç bir sesi olmasına rağmen opera sanatçısı olmayı hayal eden Streep’in kocası rolünde. İş konusunda çok takıntılı olduğunu söyleyen Grant sözlerini, “Film çekerken insanlara işkence ediyorum. Bir kedinin yarı ölü bir fareyle oynaması gibi yani… Bitmiş sahneyi baştan çekiyorum, yeni replikler denemek istiyorum. Gerçekten bu konuda mükemmeliyetçiyim. İnsanları deliye döndürüyorum farkındayım” diye sürdürdü.

Arabada seks yaparken yakalanmıştı

Hugh Grant’ın 1995 yılında Los Angeles’ta bir hayat kadını ile arabada yakalanması ve tutuklanmasının üzerinden 20 yıl geçti. Ancak magazin basını bu olayı unutmadı. Grant, bu mesele üzerinde artık rahatlıkla konuşabildiğini ifade ediyor: “Evet çok edepsizdim. Çok sarhoştum. Ve evet, bu ayıplanacak bir durumdu. Sanırım insanlar benim filmlerimde canlandırdığım karakter olduğumu düşündükleri için bu kadar şaşırdı. Artık bu meselenin neden bu kadar büyük bir bomba olduğunu anlayabiliyorum.”

Ancak Grant’ın kariyeri bu olaydan sonra olumsuz yönde hiç etkilenmedi. Grant bu duruma şaşırmamış görünüyor: “Biliyorsunuz ki Hollywood sadece parayla ilgilidir. Yapımcılara para kazandırdığınız sürece sorun yoktur, bunun dışında ne yaptığınızla ilgilenmezler.”