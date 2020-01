HUG Girişimci Destek Programları ikinci dönem kayıtları başlıyor

İstanbul, 21 Kasım (DHA) – Chobani markasının sahibi girişimci Hamdi Ulukaya’nın başlattığı Hamdi Ulukaya Girişimi Startup ve Girişimci Adayı Destek programları, hayallerini uzun vadeli, yenilikçi çözümler bularak hayata geçirmek isteyen Türkiyeli genç girişimcilere ve startuplara destek veriyor.

Türkiyeli genç girişimciler için harekete geçerek iki ayrı destek programı açan Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG), yeni başvuruları almaya hazırlanıyor. Başvurular arasından seçilecek 24 girişimci adayı ve altı startup sahibi, Türkiye’deki eğitimlerin ardından alanında uzman mentorlarıyla bir araya gelmek ve deneyim kazanmak üzere ABD’deki girişimcilik kampına katılacaklar.

HUG, ABD ve Avustralya’da gıda startup’larına özel olarak yürütülen Chobani Kuluçka Merkezi’nden (Chobani Food Incubator) farklı olarak, başka sektörlerden olsalar da benzer bir vizyona sahip işletmeleri ve girişimcileri aynı şemsiye altında toplayan çok daha geniş bir odak alanına sahip.

HUG’ın “beyin takımı” lansmanda buluştu

Geçtiğimiz yaz Türkiye’den gelen ilk girişimci grubuna kapılarını açan Hamdi Ulukaya Girişimi, ikinci dönemini New York Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir etkinlikle açıkladı.

Daha önce programa dahil olan Türk girişimcilerin başarılarını kutlamak ve Türkiye’de girişimciliğin toplumsal ve ekonomik kalkınmada oynayabileceği rolün altını çizmek üzere 17 Kasım Cuma günü Hamdi Ulukaya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını, New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Selçuk Şirin gerçekleştirdi. Ardından, gazeteci Cüneyt Özdemir’in moderatörlüğünde düzenlenen “Türkiye’de Girişimcilik Potansiyelini Harekete Geçirmek” başlıklı panele; M-Factory’nin kurucusu Murat Emirdağ, New York Üniversitesi’nden Dr. Gül Bahtiyar ve Tülin Erdem, Boston College’dan Can Erbil katıldı. Etkinlik Hamdi Ulukaya ile New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Selçuk Şirin’in sohbeti ve izleyicilerin soruları ile sona erdi.

Ulukaya: Anadolu insanına kendi potansiyelini hatırlatıyoruz

Hamdi Ulukaya, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“HUG ile bizim yapmaya çalıştığımız Anadolu insanına kendi potansiyelini hatırlatmaktan ibaret. Kimseden eksik bir tarafımız yok. Başarmak için hiç bir eksiğimiz yok. HUG, genç girişimcilere ve girişimci olmak isteyenlere bu güveni vermek ve hayallerine inanmalarını sağlamak için yola çıktı.”

HUG birinci dönem katılımcılarının girişimcilik serüvenlerini konu alan ve Cüneyt Özdemir tarafından prodüksiyonu gerçekleştirilen Hamdi Ulukaya Girişimi Belgeseli, 25 Kasım Cumartesi günü saat 17:00’de CNN Türk ekranlarında yayınlanacak.

HUG programlarına katılmaya hak kazanan girişimcilerin ortak hedefi, Türkiye’den bir dünya markası çıkarmak. Katılımcılara, bir yıl boyunca başta Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya olmak üzere sektör liderleri tarafından mentorluk sağlanıyor ve her katılımcıya bir mentor atanıyor.

Programların Amerika ayağında genç girişimciler Chobani’de uygulamalı çalıştaylara, New York Üniversitesi’nde seminerlere katılıyor, çeşitli şirket, startup ve hızlandırma merkezlerine planlı ziyaretler gerçekleştiriyorlar. Startup Destek Programı’na katılan şirketlere Chobani’nin New York SoHo’daki Kuluçka Merkezi’nde kendileri için ayrılan özel alanda şirketlerini geliştirme olanağı sunuluyor.

Genç girişimciler ve girişimci adayları, beş yıl için beş milyon dolarlık bütçe ile olşuturulan HUG programlarına tam burslu olarak katılıyor ve tüm giderleri Chobani tarafından karşılanıyor.

Destek programlarına yapılan başvurular öncelikle özel olarak geliştirilen algoritma tarafından değerlendiriliyor. Türkiye’nin her bölgesinden gelen girişimci adayı ve startup başvuruları, TÜİK tarafından belirlenen 12 istatistiki bölgeye göre önce kendi içerisinde değerlendiriliyor. Algoritma, bu seçimi yaparken özel olarak geliştirilen puanlama sistemiyle zorlukları aşıp başarı gösteren adaylara öncelik veriyor. Online mülakatlar sonrasında elemeler tamamlanarak 24 girişimci adayı ve altı startup’tan 12 girişimci programa katılmaya hak kazanıyor.

Türkiye‘de kurulmuş startupların Amerika pazarına ve dünyaya açılmasına destek olmak için açılan HUG Startup Destek Programı başvuruları, 15 Aralık 2017 ile 20 Ocak 2018 arasında yapılabilecek. Bir girişim fikri olan ve bunu hayata geçirmek için destek arayan gençlere yönelik olan, HUG Girişimci Adayı Destek Programı başvuruları ise 13 Ocak-18 Şubat 2018 arasında alınacak. Başvurular, www.ulukayagirisimi.com üzerinden yapılabilecek.