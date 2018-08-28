Huffington Post yazarı: Almanya'daki gençler, radikal vaizler tarafından eğitiliyor

Hollanda’nın önemli gazetelerinden NRC’nin Milli Görüş Teşkilatı’nın Türkiye kökenli gençleri, radikal görüşlere sahip vaizler tarafından İstanbul’daki yaz kamplarına götürerek eğitim verdiğini yazmasının ardından Alman gazeteleri de benzer sorunu manşetlerine taşıdı.

Huffington Post’ta Lennart Pfahler imzasıyla yayımlanan özel haberde yüzlerce gencin bir süredir her yaz Milli Görüş bağlantılı dernekler aracılığıyla Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’ın eğitim kurslarına götürüldüklerini yazıldı.

Birgün’ün aktarımına göre Milli Görüş, her yaz onlarca Türkiye kökenli çocuğu İstanbul’da “radikal görüşlere sahip vaizler tarafından” yönetilen yaz kamplarına götürüyor. Yol ve diğer masraflar çocukların aileleri tarafından karşılanıyor. Bu kamplardan biri, Nurettin Yıldız’a ait Sosyal Doku Vakfı’nın İstanbul’daki merkezinde gerçekleştiriliyor.

Nurettin Yıldız’ın, “kadına şiddeti savunan ve radikal görüşlere sahip” bir isim olduğunu belirten gazeteye göre, Yıldız’ın “Suriye’deki cihatçı silahlı grup Ahrar el - Şam ile karanlık bağları var. Suriye El Kaidesi’nin liderlerinden Abdullah Al Muhaysini için ‘bütün Müslümanların desteğini hak ettiği’ yönünde sözler sarf etti”

"AKP ile uzun süre sıcak ilişkiler kurdu"

Habere göre, Nurettin Yıldız AKP hükümeti ile uzun süre sıcak ilişkiler kurdu. Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönettiği organizasyonlarla da sıkı işbirliği içinde oldu. Ancak gazeteye göre, Yıldız’ın “6 yaşındaki bir kız çocuğu ile evlenilebileceği ve Allah’ın erkeklere eşlerini dövme izni verdiği” yönündeki vaazlarının ortaya çıkması üzerine, Erdoğan kendisine mesafe koydu. Erdoğan, bu ifadelerle ilgili “Bizim dinimizde bu tür vaazlara yer yok” açıklamasında bulunmuştu.

“Yıldız’ın bütün şaibeli yanlarına rağmen Milli Görüş teşkilatı için bu durumun bir problem oluşturmadığını” savunan yazar, Braunschweig , Hanover ve Köln’deki dernekler son yıllarda, çok sayıda grubu İstanbul’daki Sosyal Doku Vakfı’nın binalarına götürdüğünü kabul ettiklerini yazdı.

Huffington Post’un talebi üzerine Milli Görüş Genel Sekreterliği’nin organizasyonların kendileri tarafından merkezi olarak düzenlenmediğini açıklasa da, sitelerden paylaşılan fotoğraflarla bu durumun kabullenildiği belirtildi.

‘İslamcı beyin yıkamayı’ eleştirdi

Huffington Post, bir süre önce Hollandalı NRC gazetesinin de benzer iddiaları gündeme taşıdığını vurgulayarak, bu durumun sadece Almanya’ya özgü olmadığına dikkat çekti.

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen Huffington Post’a yaptığı açıklamada İslamcıların Avrupa’daki gençlerin beynini yıkamasına tepki göstererek, Almanya’nın bu duruma müsamaha göstermemesi gerektiğini kaydetti.

Hollanda Meclisi: Kaygı verici

NRC’nin, Hollanda’daki gençlerin “dinini ve dilini unutmaması için” hafta sonu okulları açma girişimini ve İstanbul’a imamların derslerine götürülmesini ortaya çıkaran haberinin ardından Hollanda Parlamentosu, bu durumun kaygı verici bulduğunu açıklamıştı.