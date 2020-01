Huffington Post: Erdoğan seçim için iç savaşı bile göze aldı

Almanya’da Focus Dergisi işbirliği ile Almanca yayın yapan The Huffington Post gazetesi, Türkiye analizinin yer aldığı “Erdoğan, seçim zaferi için iç savaş riskini aldı” başlıklı haberinde, son dönemde Türkiye'de yaşanan gelişmeleri okuyucularına aktardı. Gazeteci Benjamin Prüfer'in imzasıyla yayınlanan haber, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve Almanca konuşulan ülkelerdeki diğer yayın organları tarafından da kullanılmaya başlandı.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in çevirisine göre, The Huffington Post, Türkiye'de yaşanan gelişmeleri şu şekilde sıraladı:

Türkiye'de iç savaş giderek gerçek oluyor: Türk milliyetçiler, ülkenin çeşitli yerlerinde HDP binalarına saldırdı, ateşe verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yandaşları ise Hürriyet binasına saldırdı.

'Cizre'de savaş var'

Ülke şiddet sarmalında: Ülke hızla şiddete yuvarlanıyor, çünkü Erdoğan böyle istiyor. Kafasındaki düşünce şu; Eğer PKK ülkede saldırılarını sürdürürse, 1 Kasım’daki yeni seçimlerde halk kendisinin arkasında duracak.

Ve planı işliyor: PKK örgütü yandaşlarının çok bulunduğu Güneydoğu Anadolu’daki birçok kentte iç savaşı andıran manzaralar yaşanmaya başlandı. Cizre’de PKK yandaşları, YDG-H üyeleri, güvenlik güçleri ile çarpışıyor.

Cizre'de savaş var: İngiliz Gazetesi Guardian’da yayınlanan bir videoda, bir zırhlı araç görünüyoru. Gözyaşartıcı bomba atabilen bu zırhlı araca molotof kokteylleri ile saldırılıyor. Bir bölge sakini, bir keskin nişancının çatıdan saatlerce insanlara ateş ettiğini, sonra da kaybolduğunu belirtiyor. İlçenin dış dünya ile ilişkisi kesilmiş durumda. Alman DPA Ajansı’na konuşan IHD üyesi Emirhan Ulusal, Pazar günü elektrik ve internet olmadığını, ilçeye giriş çıkışların yapılamadığını belirtti.

'Yıllardır var olduğu sanılan barış bitti'

PKK her gün can alıyor: PKK hemen hemen her gün asker ve polis öldürüyor. Hava kuvvetleri Kuzey Irak ve Türkiye’de bazı hedeflere hava saldırıları düzenliyor. Korkulan iç savaş çoktan başladı bile…

Yıllardır var olduğu sanılan barış bitti: 2013 yılından beri PKK ile Türk hükümeti arasında silahların susması anlaşması vardı. Haziran’da yapılan seçimlerde Erdoğan’ın islamcı-tutucu partisi AKP çoğunluğu kaybedince her şey değişti.

Erdoğan için utandırıcı sonuç: Bir pro-Kürt partisi olan HDP ilk kez meclise girmeyi başardı. Bu partiye sadece Kürtler oy vermedi, Erdoğan’ı başkan yaptırmama sloganıyla seçime girdi ve ‘bir diktatör’e karşı uyarılar yaptı.

'Erdoğan, seçim kampanyasına destek olarak korkuyu körüklüyor'

Erdoğan koalisyon ortağını seçmeliydi: Bunu yapmadı, onun yerine, yeniden seçim kararı verdi. O baştan beri sadece bir geçiş dönemi düşünerek, yeni bir seçim çağrısı yapıyordu, sadece ve hep bunu planlıyordu. Seçim kampanyasına destek olarak korkuyu körüklüyor ve Kürtlerle çelişkiyi tırmandırıyor.

Erdoğan, gücünü garantilemek için iç savaşı göze aldı: Kendi gücünü pekiştirmek isteyen Erdoğan, bir iç savaşı göze almış durumda. Herkes, öncelikli tehdit olan IŞİD’le savaşılacağını beklerken, o Kürtlerle savaşa girmeyi seçti.