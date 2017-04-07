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HÜDA-PAR'dan Kerkük'teki bağımsızlık referandumuna destek

"Türkiye de ses etmemelidir"

07 Nisan 2017 20:30

Hür Dava Partisi’nden (HÜDA-PAR), Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nde (IKBY) yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna destek geldi. 

Rûdaw’a konuşan HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Vedat Turgut, yapılacak referandum sonucu ne olursa olsun destek verdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın milliyetçi oyları almak için onlar gibi konuştuğunu söyleyen Turgut, “Tahminimce referanduma kadar sürer bu, referandumdan sonra biter. Sarfedilen sözler kardeşlik, birlik ve beraberliğe zarar veriyor” diye konuştu. 

Vedat Turgut, “emperyal güçlerin Ortadoğu’daki ülkelerin arasını bozmaya çalıştığını” savundu.

Kerkük meselesiyle ilgili ise Turgut, “Kerkük meselesi ayrıdır, Türkiye’deki referandum meselesi ayrıdır. Kerkük meselesi de Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, Irak’ın meselesidir. Irak merkezi hükümeti Kerkük’ten Kürdistan bayrağını nasıl kabul ediyorsa, Türkiye de sesini etmemelidir” ifadelerini kullandı.

 Turgut, Türkiye’nin Kerkük’le ilgili tavrını, “Birçok kişi Türkiye’ye, ‘Sınırında terörist olarak gördüğün PYD’nin bayrağı dalgalanıyor, sesini çıkarmıyorsun ama Kürdistan bayrağı Kerkük İl Meclisi’nin aldığı kararla dalgalanıyor buna itiraz ediyorsun’ diye soruyor. Bu çelişkidir” sözleriyle eleştirdi.

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