HÜDA PAR: "Yetmez ama evet" diyoruz

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören referandumla ilgili kararlarını açıkladı. AA'nın haberine göre Yapıcıoğlu, “Değişiklikleri eksik ve yetersiz bulmakla birlikte tümüyle yeni, sivil bir anayasa için atılmış bir adım olması temennisiyle referandumdaki tercihimizi 'evet' olarak açıklıyoruz” dedi.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Yapıcıoğlu, parti programında yer alan ilkeler çerçevesinde tümüyle yeni bir anayasanın mümkün olan en fazla katılım ve uzlaşmayla yapılmasının zorunlu olduğunu savunduklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

“Ancak mevcut siyasal ve sosyal şartlar dikkate alındığında bunun kısa vadede kolaylıkla olamayacağı da ortadadır. Değerlendirmeler ışığında, milletin tercihine sunulan değişikliklere karşı takınılacak olumsuz tavrın, herkesin değiştirilmesi gerektiği noktasında hemfikir olduğu darbe ürünü anayasanın ömrünü uzatmaya sebep olacak bir zemin oluşturabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle yapılacak değişiklikleri eksik ve yetersiz bulmakla birlikte tümüyle yeni, sivil bir anayasa için atılmış bir adım olması temennisiyle referandumdaki tercihimizi 'evet' olarak açıklıyoruz. Darbe anayasası, temel felsefesi ve kurumlarıyla varlığını koruyorken, sadece sisteminin değişmesi her derde deva olmayacaktır. Başta Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu olmak üzere, diğer bazı yasalarda da en kısa sürede değişiklik yapılması zorunlu hale gelmiştir.”

"Yapılması gereken, tümüyle yeni bir anayasa"

1982 Anayasası’nı eleştiren Yapıcıoğlu, “Darbe zihniyetinin tüm olumsuzluklarını bünyesinde barındıran bu anayasa, halen her alanda var olan sorunların, krizlerin temel sebebidir. Yapılması gereken, tümüyle yeni bir anayasadır, milletimizin talebi bu yöndedir” dedi.

Herkesin, halkın tercihine saygı göstermesi gerektiğini bildiren Yapıcıoğlu, "evet" diyenlerin de, "hayır" diyenlerin de her birinin farklı gerekçelerinin olabileceğini göz ardı etmemek gerektiğini ifade etti.