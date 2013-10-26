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Politika

HÜDA Par'dan Başbakan’a sürpriz ziyaret

Yapıcıoğlu’ndan gelen talep üzerine gerçekleşen görüşmede ağırlıklı olarak ‘Kürt Sorunu’ ve ‘çözüm süreci’ gündeme geldi

26 Ekim 2013 13:25

Hür Dava Partisi (HÜDA Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu dün ziyaret ettiği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yardım istedi.

Hür Dava Partisi (HÜDA Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı dün AK Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Görüşme sırasında Yapıcıoğlu, partilerinin seçim çalışmalarının PKK tarafından engellediğini belirterek, sorunun çözümü konusunda yardım istedi. Yapıcıoğlu, ‘çözüm süreci’ne bazı eleştiriler getirmekle birlikte desteğini de iletti.

Radikal’de yer alan habere göre Yapıcıoğlu’ndan gelen talep üzerine gerçekleşen görüşmede ağırlıklı olarak ‘Kürt Sorunu’ ve ‘çözüm süreci’ gündeme geldi. Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Yapıcıoğlu, ‘Kürt Sorunu’nun sadece PKK ve BDP ekseninde düşünülmemesi gerektiğini, iki örgütün dışında kendileri gibi ‘tabanı olan’ oluşumların da bulunduğunu anlattı.

 

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