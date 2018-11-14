Hüda-Par'dan Atatürk'e hakaretten tutuklanan kadına destek ziyareti

Edirne'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri sırasında "Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi, Bu bir kıyamdır. Allah'ın kanunu bilmiyorsunuz, batılı inançları kaldırttı, putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz" diye bağırarak, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklanan Emine Şahin'e, Hüda-Par'dan destek geldi.

Hüda-Par İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük, Edirne'de Atatürk'e hakaretten tutuklanan Emine Şahin'i ziyaret etti. Ziyaretten fotoğraflar da paylaşıldı.

Odatv'nin haberine göre Hizb-ut Tahrir de yaptığı açıklamayla, Atatürk'e hakaretten tutuklanan Emine Şahin'e destek verdi. Hizb-ut Tahrir açıklamasında "AK Parti iktidarı ise gelinen bu noktada kendi bekasını korumak ve yaklaşan seçimleri atlatmak adına ezik, korkak ve kişiliksiz bir şekilde hareket etmektedir" dedi.