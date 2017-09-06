Hüda-Par'dan AKP'ye: FETÖ ile işbirliği yaptınız, hesabını vermediniz

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Diyarbakır İl Başkanı Şeyhmus Tanrıkulu, 16 Nisan referandumundan sonra hükümetin Kürt sorunuyla ilgili adım atmasını beklediklerini belirterek, "Anadilde eğitim ve öğretim ile Kürtçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesiyle Kürt meselesi tamamen çözülecekti. Fakat bu iki konuda hükümet bir türlü adım atmıyor" dedi. Tanrıkulu, 'FETÖ' ile mücadele konusunda da hükümeti eleştirerek, "Siz 8 yıl boyunca bu ülkenin maddi kaynaklarını onların ayaklarına serdiniz. Her türlü imkanı verdiniz ama bunun hesabını vermediniz" diye konuştu.



DHA Diyarbakır Bürosuna bayram ziyareti yapan Hüda-Par Diyarbakır il Başkanı Şeyhmus Tanrıkulu çözüm sürecinin bitmesi, gündem ve 'FETÖ' ile mücadele konularında açıklamalarda bulundu. Çözüm süreci zamanında PKK'nin bütün Kürtleri temsilen muhatap alınmasının ve sürecin şeffaf yürütülmemesinin büyük hata olduğunu söyleyen Hüda-Par il Başkanı Tanrıkulu şöyle konuştu:



"16 Nisan referandumundan sonra 'belki Kürt meselesiyle ilgili adım atar ve Kürt meselesini çözer' diye kamuoyu bekliyordu. İşte anadilde eğitim ve öğretim ile Kürtçenin resmi dil olarak kabul edilmesiyle Kürt meselesi tamamen çözülecekti. Fakat bu iki konuda hükümet bir türlü adım atmıyor. Ya da atmak istemiyor. Dolayısıyla 21'inci Yüzyılda temel hak ve hürriyetlerin arttığı bir ortamda, siz sadece bir televizyon açarak veya özel dil kurslarının serbest olduğunu söyleyerek 20- 30 milyon bir halkın yaşadığı ülkede 'bu özgürlüklerle yetinin' denmesini kimse kabul etmez. Fakat hükümet bu konuda adım atmıyor."

"Sebebp ile sonucu birbirine karıştırdılar"

Hüda-Par İl Başkanı Şeyhmus Tanrıkulu, Kürt meselesinin Kürtlerle, silah meselesinin ise PKK ile çözülmesi gerektiğini savunarak, "Kürt meselesini ayrı görmek lazım, PKK konusunu ayrı görmek lazım. PKK olduğu için Kürt meselesi yoktur. Yani PKK olmadığı zaman da, belki iki asırdır bu ülkede Kürt meselesi vardır. Sebep ile sonucu birbirine karıştırdılar" diye konuştu.

"FETÖ ile işbirliği yaptınız, hesabını vermediniz"

Tanrıkulu, 15 Temmuz darbe girişimenden sonra FETÖ ile yapılan mücadele konusunda da hükümeti eleştirerek şunları söyledi:



"FETÖ ile gizli ortaklık kurdukları ve iş yaptıkları ile 'ne istediniz de vermedik' demelerini hükümetin göz ardı etmesi, hesabını vermemesi de ayrı bir konudur. Siz 8 yıl boyunca bu ülkenin maddi kaynaklarını onların ayaklarına serdiniz. Her türlü imkanı verdiniz ama bunun hesabını vermediniz.

AK Parti içerisinde siyaseten herhangi bir milletvekili veya bakanın görevden alındığı veya bunlarla ilgili işlem başlatıldığını görmedik. Siyasi ayağının da ortaya çıkarılması lazım. Hükümetin bu konuda ciddi ve samimi olarak bir mağduriyetler ordusu oluşturmamak için çok hassas davranması lazım. Bizim inancımıza göre, bir insan hakkında yüzde yüz deliller olmadığı sürece o insan suçlanamaz."

Referandumda evet demişlerlerdi

Hüda-Par, başkanlık sistemini getiren ve 16 Nisan'da yapılan Anayasa referandumunda hükümeti destekleyerek 'evet' oyu kulllanacaklarını açıklamıştı.