T24 LogoT24 Logo
Politika

HÜDA PAR: Referandumda "Evet" demekle ilgili bazı çekincelerimiz var

"Memleketin faydasına olduğunu gördüğümüzde biz buna evet deriz"

24 Ocak 2017 17:17

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu referanduma taşınan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Memleketin faydasına olduğunu gördüğümüzde biz buna evet deriz. Bazı çekincelerimiz var. Biz bu teklife evet dersek istediğimiz çapta bir değişiklik olmayacak" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, partili cumhurbaşkanlığını içeren anaysa değişikliği teklifiyle ilgili sorunlarının olmadığını belirten Yapıcıoğlu, "Referandum konusunda parti olarak tavrınız ne olacak" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu konuyla ilgili teklif meclise sunulduğunda biz fikirlerimizi beyan ettik. Bazı çekincelerimiz var. Biz bu teklife evet dersek istediğimiz çapta bir değişiklik olmayacak. Hayır dersek 'biz bu değişiklikleri istemiyoruz, 82 Anayasası kalsın' gibi bir anlam çıkabilir. Bunun üzerinde tartışmaları kendi aramızda devam ettiriyoruz. Memleketin faydasına olduğunu gördüğümüzde biz buna evet deriz."

ETİKETLER

Hür Dava PartisiZekeriya Yapıcıoğluanayasa değişikliği teklifi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24