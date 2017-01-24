HÜDA PAR: Referandumda "Evet" demekle ilgili bazı çekincelerimiz var

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu referanduma taşınan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Memleketin faydasına olduğunu gördüğümüzde biz buna evet deriz. Bazı çekincelerimiz var. Biz bu teklife evet dersek istediğimiz çapta bir değişiklik olmayacak" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, partili cumhurbaşkanlığını içeren anaysa değişikliği teklifiyle ilgili sorunlarının olmadığını belirten Yapıcıoğlu, "Referandum konusunda parti olarak tavrınız ne olacak" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu konuyla ilgili teklif meclise sunulduğunda biz fikirlerimizi beyan ettik. Bazı çekincelerimiz var. Biz bu teklife evet dersek istediğimiz çapta bir değişiklik olmayacak. Hayır dersek 'biz bu değişiklikleri istemiyoruz, 82 Anayasası kalsın' gibi bir anlam çıkabilir. Bunun üzerinde tartışmaları kendi aramızda devam ettiriyoruz. Memleketin faydasına olduğunu gördüğümüzde biz buna evet deriz."