HÜDA-PAR İl Başkanı Tanrıkulu: AK Parti, STK gibi davranıyor

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- HÜR-Dava Partisi (HÜDA-PAR) Diyarbakır İl Başkanı Şeyhmus Tanrıkulu, Kudüs konusunda AK Parti\'nin sivil toplum kuruluşu (STK) gibi tepki gösterdiğini, bunu doğru bulmadıklarını söyledi.

HÜDA-PAR Diyarbakır İl Başkanı Şeyhmus Tanrıkulu, pazar günü kentte Kudüs\'e destek mitingi düzenleyerek, zalimleri telin edeceklerini söyledi. Mavi Marmara davasında İsrail ile anlaşma yapılmasına karşı çıktıklarını belirten Tanrıkulu, \"Hatta Cumhurbaşkanı, anlaşmaya karşı çıkan bir STK Başkanı\'na \'Benden mi izin alarak gittiniz?\' diye tepki gösterdi. O dönemde yapılan anlaşma metninde Kudüs, İsrail\'in meşru başkenti olarak kabul edilmiş. Bu konuda şimdi çıkıp, anlaşma metnindeki Kudüs\'ün sembolik olduğunu söyleseler dahi buna izin verilmemeliydi. İktidarın bu konuda çıkıp kamuoyundan özür dilemesi lazım. Kudüs konusunda iktidar gibi değil, bir sivil toplum kuruluşu gibi tepki göstermesini doğru bulmuyoruz. Büyükelçiler çekilip, hava sahası kapatılabilirdi\" diye konuştu.



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