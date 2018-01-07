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Politika

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kudüs meselesi, uyanış oldu

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) - HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İslam ülkelerinin birlik ve beraberlikle hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Sizi içeride iyice zayıflattıktan sonra tepenize tepenize çökerler ve çöküyorl

07 Ocak 2018 20:26

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) - HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İslam ülkelerinin birlik ve beraberlikle hareket etmesi gerektiğini belirterek, \"Sizi içeride iyice zayıflattıktan sonra tepenize tepenize çökerler ve çöküyorlar. İşte Kudüs meselesi, inşallah bir uyanış oldu\" dedi.
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Gaziantep\'te partisinin il kongresine katıldı. Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen kongrede konuşan Yapıcıoğlu, ABD\'nin Kudüs\'ü, İsrail\'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterdi. Bu kararın İslam dünyası için uyanış sebebi olması dileğinde bulunan Yapıcıoğlu, şunları söyledi:
\"Düşmana karşı birleşmezsiniz onlar, kendi avenelerini kendi etraflarında toplarlar; içinizdeki hainleri de satın alırlar. Sizi içeride iyice zayıflattıktan sonra tepenize tepenize çökerler ve çöküyorlar. Çöküyorlar işte, parça parça düşürmeye çalışıyorlar. İşte Kudüs meselesi, inşallah bir yakıt oldu. İnşallah, bir uyanış meselesi oldu. İşte bu nedenle Amerika\'nın başındaki o burnu havada olan Trump efendi, \'Biz başkentimizi Kudüs\'e taşıyacağız\' dediğinde ben, sosyal medyadan şöyle bir paylaşım yaptım. Dedim ki \'Nasıl bir adım attığını, nasıl bir kapı araladığını, tam olarak ne yaptığını anlayabilecek bir kapasitesi olduğunu zannetmiyorum. Ama inşallah Müslümanlar onun bile anlayabileceği bir dil ile onun ne yaptığını ona söyleyecekler, ona gösterecekler. O gün Siyonistler bile ona lanet edecekler\'. İnşallah Kudüs, ümmeti uyandıracak; safları sıklaştıracaktır. İnşallah onlar, bizim gündemimizden çıkarsa da biz tekrar tekrar bunu hatırlatacağız. Niye? Çünkü bizim çimentomuz İslam\'dır ve Mescid-i Aksa İslam ümmetinin şiarlarındandır. Eğer siz o çimentoyu alırsanız bu Müslüman milletlerin içerisinden o zaman sizin devletleriniz bile kumdan kalelere döner. Hani çocuklar, oyun oynamak için sadece o ince kumdan bazı şekiller vererek, kaleler yaparlar ya sizin devletleriniz, milletleriniz, topluluklarınız, partileriniz, STK’larınız dağılıverir. Bizim ortak noktamız, harcımız, İslam\'dır. Bizi karıştırmalarını istemiyorsak özümüze döneceğiz. Bizi biz yapan değerlerimize sımsıkı sarılacağız. Bir şey daha yapacağız. Kendi sorunlarımızı, adalet temelinde çözeceğiz. Önce insan, öncelik adalet. Eğer siz kendi sorunlarınızı çözmezseniz siz kendi aranızda adaleti tesis edemezseniz siz birbirinize haksızlık ederseniz o zaman birisi gelir sizi birbirinize karşı kışkırtır. Eğer siz, kendi aranızda birilerini aç bırakırsanız birisi gelir dünyalık bir menfaat ile onu satın almaya çalışır.\"
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu\'nun konuşmasının ardından tek listeyle gidilen kongrede mevcut il başkanı Mehmet Nakşi Erat, göreve yeniden seçildi.

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