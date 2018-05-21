Hüda-Par Genel Başkanı Diyarbakır'dan bağımsız aday olacak

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HÜR-Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 24 Hizaran\'da yapılacak milletvekili seçimlerine Diyarbakır\'dan bağımsız aday olmak için Genel Başkanlık görevinden istifa etti. Hüda-Par\'ın Genel Başkan Yardımcısı Aydın Gök\'ün de Batman\'dan bağımsız aday olmak için partisinden istifa ettiği öğrenildi.

24 Hizaran\'da yapılacak olan seçimlere parti olarak girmelerine rağmen Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu, Diyarbakır\'dan bağımsız adayı olmak için partisinden istifa etti. Diyarbakır Seçim Kurulu\'na bağımsız adaylık başvurusu yapan Yapıcoğlu, partisinin Diyarbakır\'da bağımsız adayı olarak seçimlere katılacak. Hüda-Par\'ın Genel Başkan Yardımcısı Aydın Gök\'ün de Batman\'dan partisinin bağımsız adayı olmak üzere istifa ettiği ve seçim kuruluna bağımsız adaylık başvurusu yaptığı öğrenildi.