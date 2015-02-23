Hüda Kaya: Fuat Avni bir Erdoğan projesidir

HDP MYK üyesi ve Özgür Gündem yazarı Hüda Kaya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP cenahına ilişkin kulis bilgiler paylaşan "Twitter fenomeni Fuat Avni’nin, bizzat Erdoğan’ın danışmanlarının oluşturduğu bir ekip olduğunu" iddia etti. Kaya, “sanal fenomen Fuat Avni”nin en korkunç yönünün istediği düşmanı kolayca hedef hâline getirebilmesi ve mağduriyet malzemelerini de bu sanal kahramanla ortaya sürmesi olduğunu ifade etti.

Erdoğan’ın gündem değiştirme konusundaki “usta”lığına da değinen Kaya, muhalefetin gündemini dahi belirlemede “eşsiz” olduğunu, “Ayran, kürtaj, yatak, yorgan, çocuk gibi hayatı, kişilerin özelini ilgilendiren her konuda başarılı gündemler oluşturmuş bir siyasetçidir” sözleriyle anlattı.

Hüda Kaya’nın Özgür Gündem’in bugünkü (23 Şubat 2015) nüshasında “Fuat Avni bir Erdoğan projesidir” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Fuat Avni bir Erdoğan projesidir

Sürekli bir gerilim, komplo, darbe korkusu ile halkımız, paranoyak bir saplantı haline getirilerek kontrol altında tutulmaya devam ediliyor. Tarihte eşine ender rastlanılan bir strateji ile halklar üzerinde son derece başarılı bir algı ve gündem yönetimi yapılıyor. AK Parti artık kendisini ayakta tutabilecek tek faktörün kutuplaşma olduğunun farkında. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarı boyunca bu alanlarda çok başarılı performans gösteren bir yönetici olarak tarihe geçeceği şüphesizdir. Kendisine dost olanların gündemini zaten o belirlerken, en sert muhalefeti gerçekleştirenlerin, düşmanlarının gündemini de belirlemede eşsiz bir USTA’dır. Ayran, kürtaj, yatak, yorgan, çocuk gibi hayatı, kişilerin özelini ilgilendiren her konuda başarılı gündemler oluşturmuş bir siyasetçidir. Yeri gelir farklı düşünen veya muhalif kadınları, feministleri hedef tahtasına koyar, gün gelir evladını kaybetmiş anneleri meydanlarda yuhalatır, yeri gelir ‘Her kürtaj bir Roboski’dir’ der gencecik yaşlarında bilerek katledilen gençlerin annelerinin yüreğine ateş düşürmekten kaçınmazken, doğmamş ceninlere ağıtlar haykırır.

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Özgecan vahşetinin ardından uzun zamandır kadın cinayetleri ile büyük bir gerilim içinde olan kadınlar ve duyarlı halkın sokaklara dökülmesi, toplumda bir infial meydana gelmesinin ardından kaçırılmaması ve hemen müdahale edilmesi gereken bir gündem olarak gereken yapıldı. Kızları Özgecan’ın evine gönderildi. Kamuoyuna gerekli mesaj verildi. Gezi günlerinde hatırlayacaksınız yine bir Kabataş’ta saldırıya uğrayan kadın iddiası üzerinden oldukça polemik yaşanmıştı. Gerilim, nefret ve kamplaştırma ile kendisine muhalif olanları yanında tutabilme etkisini keşfettiğinden Kabataş’ta başörtülü bir kadının, yarı çıplak, siyah eldivenli 70- 100 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradığı haberleri yandaş gazeteciler tarafından medyaya servis edildiğinde toplum yapay bir korku paranoyasına sokulmaya çalışılmıştı. Bu tür yalanlarla istenen yine kamplaşma ve kolluk güçlerinin yıkamadığı ayaklanmayı halkı birbirine kırdırarak bastırmaktı. Son günlerde cinayetler üzerinden artan kadın duyarlılığı, dayanışmasının ardından yapay sosyal medya fenomeni Fuat Avni üzerinden Sümeyye Erdoğan’a suikast haberleri yaygınlaştırılmaya çalışıldı. Erdoğan’ın şahsına yönelik suikast haberleri bayatlamıştı. Arınç’a yönelik olduğu iddia edilerek günlerce medyayı meşgul eden malum suikast komplosunun sahte bir komplo olduğu afişe olduğundan farklı bir malzeme gerekiyordu. Bütün yurt sathında yükselen kadın dayanışması, eylemleri, kadın hassasiyetine ve gündemine uygun bir malzeme olarak Sümeyye’ye yapılacak bir suikast haberi en uygun olanıydı. Böylece kendi kontrolü dışında gelişen bu kadın eylemselliğini kendi istediği gündeme yönlendirebilirdi. Ne oldu? Kimse yutmadı.

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Fuat Avni bir projedir

Cemaat içinden olduğu iddia edilen hatta zaman zaman bazı isimlerin olduğu iddia edilerek bir suçlama malzemesi olarak kullanılagelen Fuat Avni fenomenini hepiniz biliyorsunuz. Fuat Avni ne şuradan ne buradan biri değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizatihi kendi projesidir. Bir kişi değil, danışmanlarından oluşan bir ekip işidir. Hem de hükümet ve Cemaat arasında dışarıya yansıyan hiçbir problem yok iken, en iki yıl öncesinden oluşturulan bir projedir. Neden olsun ki diyebilirsiniz. Tarihin ender algı yöneticisi diye üstüne basarak söylemem bundandır. Dostlarının gündemini belirleyen bir tek adam vardır evet ama öylesine boşluğa tahammülü yoktur ki düşmanlarının, muhaliflerinin gündemini de Fuat Avni üzerinden kendisi belirlemektedir. En korkunç yönü ise bu görünmez sanal fenomen ile istediği düşmanını kolayca hedef haline getirebilmesidir. İstediği mağduriyet malzemelerini yine bu sanal kahramanı ile ortaya sürebilmesidir.