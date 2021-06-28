Hücresinde ölü bulunan McAfee'nin otopsi raporunda intihar bulgusu

ABD'ye iade kararının onaylanmasının ardından tutuklu bulunduğu İspanya'da cezaevinde ölü bulunan iletişim teknolojileri güvenlik şirketi McAfee'nin sahibi John McAfee'nin otopsi raporunda intihar ettiği açıklandı.

İspanyol basınının otopsiye katılan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre; John McAfee hücresinde kendisini asarak yaşamına son verdi. İntihara meyilli olmadığı öne sürülen 75 yaşındaki McAfee geliştirdiği antivirüs yazılımı ile adını duyuran iletişim teknolojileri güvenlik şirketi McAfee'nin sahibiydi.

30 yıla kadar hapis cezası alabilirdi

McAfee, geçen yıl Ekim ayında yanında iki kişiyle İstanbul'a gitmek üzere Barselona El Prat Havalimanı'na gelmiş ve yapılan kimlik tespitinin ardından gözaltına alınmış, sonrasında mahkemenin geçici tutuklama kararıyla Brians cezaevine gönderilmişti.

ABD'de 2014-2018 yılları arasında vergi kaçırmakla suçlanan 75 yaşındaki McAfee'nin ayrıca, kripto para satışlarında yanıltıcı tavsiyelerde bulanarak 23 milyon dolardan fazla para kazandığı ileri sürülüyordu.

McAfee, tüm iddialardan suçlu bulunması halinde 30 yıla kadar hapis cezası alabilirdi.

İspanyol mahkemesi, Barselona'nın kuzey batısındaki Brians Cezaevi'nde tutulan Amerikalı iş insanının hakkındaki suçlamalardan yargılanmak üzere ABD'ye iadesine karar vermişti.